Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, як йому вдалося так дешево – за 80 доларів на добу – відпочити на Мальдівах.

Про це він розповів на телеканалі “Україна 24”.

“Коронакриза сильно опустила ціни на Мальдівах”, – розповів депутат.

За словами Арахамії, він знайшов іноземний сайт, де пропонують тури на Мальдіви з великими знижками. Він вибрав тур вартістю 80 доларів (2215 грн) з людини.

Нардеп був на Мальдівах з дружиною і трьома дітьми.

“320 доларів (в день) коштувала моя вілла, в якій було три приставних ліжка, я з дружиною і троє дітей”, – сказав він.

Як доказ своїх слів він запропонував ведучій знайти для неї такий же бюджетний тур на Мальдіви.

“Якщо я … знайду на тому ж сайті, де я замовляв, Вам знайду тур, все, що різниця вище 80 доларів – я особисто зі своєї кишені доплачу”, – сказав парламентарій.

Він додав, що бачив на сайті пропозиції і по 60, і навіть по 40 доларів з людини.

Також Арахамія зазначив, що вміє шукати вигідні варіанти для подорожей.

“Я айтішник … Свого часу більше ста країн об’їхав”, – сказав він.

(Дивитися відео з 24:15 хвилини, – ред.)

Нагадаємо, фотографію з відпочинку нардепа недавно опублікував політолог Андрій Смолій. Знімок був зроблений в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives.

При цьому згідно з інформацією на сайті Booking, ціна за номер в п’ятизірковому готелі становить мінімум 13 814 грн. – і то по знижці. Без знижки – майже 20 тис. грн. У той же час люкс з басейном над водою обійдеться в 41 846 грн.