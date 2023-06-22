За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, 80% переселенців з України в Європі висловлюють готовність повернутися додому, інформує Міжнародний комітет порятунку (IRC).

Джерело: The Guardian

Водночас IRC попереджає, що безпечне та добровільне повернення в Україну стане можливим лише за умови активної участі переміщених осіб у відновленні та реконструкції країни.

Старша співробітниця з питань політики Ганна Дудінська зазначила, що дискусії стосовно відбудови України були здебільшого зосереджені навколо відновлення критичної інфраструктури.

IRC закликає міжнародних донорів та уряд України змінити фокус і переконатися, що люди, які постраждали від цієї війни, дійсно перебувають у центрі процесу”.

Вона закликала акцентуватися також на інвестиціях в масштабне розмінування, відновлення соціальної інфраструктури та створення робочих місць.

Нагадаємо, більш ніж 11 мільйонів українців перетнули кордон із Польщею після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.