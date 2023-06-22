Джерело: The Guardian
Водночас IRC попереджає, що безпечне та добровільне повернення в Україну стане можливим лише за умови активної участі переміщених осіб у відновленні та реконструкції країни.
Старша співробітниця з питань політики Ганна Дудінська зазначила, що дискусії стосовно відбудови України були здебільшого зосереджені навколо відновлення критичної інфраструктури.
IRC закликає міжнародних донорів та уряд України змінити фокус і переконатися, що люди, які постраждали від цієї війни, дійсно перебувають у центрі процесу”.
Вона закликала акцентуватися також на інвестиціях в масштабне розмінування, відновлення соціальної інфраструктури та створення робочих місць.
Нагадаємо, більш ніж 11 мільйонів українців перетнули кордон із Польщею після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.
- У ЄС зафіксовано значне зростання кількості прохань про притулок. У 2022 році у 27 країн Євросоюзу подано 881 200 заявок на надання притулку, що на 64% більше проти 2021 року, коли показник становив близько 537 400 заявок.
- Уряд Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість переселенців, яких приймають у країні.
- У Нідерландах українські переселенці регулярно подають скарги через трудову експлуатацію. Людям не виплачують заробітну плату або вимагають платити посереднику за влаштування на роботу.