Про це повідомила в етері національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає “Укрінформ“.

Маляр зазначила, що їй вдалось передати паски нашим пораненим в один із госпіталів України і медичному колективу. Та наголосила, що величезна перемога української військової медицини, що надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій – понад 80%. Йдеться про рівень військової медицини, якість лікування і реабілітації.

Щодо забезпечення зброєю української армії заступниця міністра зауважила, що наразі усі державні процеси організовані на високому рівні і є можливість забезпечувати Збройні сили всім, що потрібно.

За її словами, єдине, з чим українська сторона самостійно не може впоратись – це допомога з важким озброєнням, яке очікуємо від західних країн.

“Все, що стосується інших позицій, на сьогодні все це організовано… Але найбільша допомога – це людська участь, увага до наших військових, вияв вдячності. І сьогодні це дуже гарна нагода – свято, але це треба робити щодня, і це буде найбільший внесок і волонтерів, і всіх громадян для наших Збройних сил”, – наголосила Маляр.

Маляр зауважила, що в бойових умовах складно усіх воїнів забезпечити великодніми пасками, але все, що можна, робиться. Також вона подякувала усім волонтерам та громадянам України, котрі долучаються до допомоги.