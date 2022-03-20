Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського.
Президент заявив про падіння російських ракет на Бабин Яр у Києві, де поховано десятки тисяч жертв Голокосту, а також обстріл Умані, яку ізраїльтяни щороку відвідують для паломництва на могилу цадика Нахмана. Зазначивши, що має право проводити історичну паралель між Другою світовою та російсько-українською війнами, адже мета загарбника – стерти будь-яку згадку про існування окремого народу.
Зеленський зазначив, що у Кремлі вживають навіть формулювання, подібні до очільників нацистського Рейху, зауваживши, що перед початком нападу 24 лютого в прямому ефірі очільник країни-агресора заявив про готовність до “остаточного вирішення українського питання”, що схоже до закликів під час Голокосту – “остаточне вирішення єврейського питання”.
Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Ізраїль має сучасну й ефективну систему протиракетної оборони та закликав пояснити, чому Україна досі звертається до всього світу, до багатьох країн про допомогу, водночас до Ізраїлю – навіть про елементарні візи.
“Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти РФ, чому не тисне на російський бізнес. Але відповідь все одно обирати вам, шановні брати та сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю. 80 років тому українці зробили свій вибір: рятували євреїв. Народе Ізраїлю, тепер і у вас є такий вибір”, – резюмував президент України.
- Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський пояснив, чому країна досі відмовляється від постачання зброї Україні та не приєднується до санкцій проти РФ. Також стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю змінило правила в’їзду громадян України до країни.
- 20 березня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що кампанія Путіна в Україні “застопорилася”, тому він вдався до “огидних” нападів на цивільне населення.
- На сьогодні російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення від влади Путіна. Наразі вони підготували три можливих сценарії.
- Борис Джонсон заявив, що Європа не може намагатися нормалізувати відносини з РФ, оскільки це буде помилкою. #Букви наводять розшифровку частини виступу прем’єр-міністра Великобританії на конференції Консервативної партії, яка стосується ситуації в Україні.