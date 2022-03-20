Президент України Володимир Зеленський нагадав членам Парламенту, уряду та народу Ізраїлю, що народ України під час Другої світової війни зробив свій вибір, рятуючи євреїв. За його словами, наразі такий самий вибір стоїть перед ізраїльтянами.

Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського.

Президент заявив про падіння російських ракет на Бабин Яр у Києві, де поховано десятки тисяч жертв Голокосту, а також обстріл Умані, яку ізраїльтяни щороку відвідують для паломництва на могилу цадика Нахмана. Зазначивши, що має право проводити історичну паралель між Другою світовою та російсько-українською війнами, адже мета загарбника – стерти будь-яку згадку про існування окремого народу.

Зеленський зазначив, що у Кремлі вживають навіть формулювання, подібні до очільників нацистського Рейху, зауваживши, що перед початком нападу 24 лютого в прямому ефірі очільник країни-агресора заявив про готовність до “остаточного вирішення українського питання”, що схоже до закликів під час Голокосту – “остаточне вирішення єврейського питання”.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Ізраїль має сучасну й ефективну систему протиракетної оборони та закликав пояснити, чому Україна досі звертається до всього світу, до багатьох країн про допомогу, водночас до Ізраїлю – навіть про елементарні візи.