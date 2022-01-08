80 років з дня народження Стівена Гокінга – Google присвятив новий дудл видатному вченому

Британський фізик-теоретик, космолог та письменник, котрий усе життя присвятив дослідженню важливих тем – від Великого вибуху до зіткнення чорних дір. 8 січня Стівену Гокінгу виповнилося б 80 та він помер у віці 76 років. Google присвятив свій новий святковий дудл видатному науковцю.

Незвичний дудл у відеоформаті з’явився на головній сторінці пошуковика Google.

Попри обмежені фізичні можливості, Стівен Гокінг присвятив своє життя науці та дослідженню таємниць Всесвіту. Він став героєм нового дудла від компанії Google.

Ілюстратор Метью Крукшенк зазначив, що хотів показати те, як Стівен Хокінг щодня й попри все “підходив до життя з енергією, гумором та оптимізмом”.

Вчений народився 8 січня 1942 року в англійському Оксфорді. З юних років захопився функціонуванням Усесвіту. Та у 21 рік медики діагностували у Хокінга нейродегенеративне захворювання – бічний аміотрофічний склероз.

Попри невтішні прогнози лікарів, Хокінг вирішив присвятити своє життя науці.

“Людська раса така немічна, якщо порівнювати з Всесвітом, що бути інвалідом — не така вже й важлива річ з точки зору космосу. Я — архетип генія-інваліда, чи, краще сказати, генія з обмеженими фізичними можливостями, щоб бути політично коректним. Принаймні, я очевидно маю обмежені фізичні можливості. А от чи геній я — це питання сумнівне”, – так вчений розмірковував про власну хворобу.

Як зазначав сам Стівен Гокінг, музичні твори Ріхарда Вагнера та кохання дружини Джейн Вайльд дали йому волю до боротьби.

Саме його теорії походження та механіки Всесвіту зробили справжню революцію у сучасній фізиці. Більшість його книг миттєво ставали бестселерами, які досі читають мільйони людей із різних куточків планети.

У 1965 науковець захистив у Кембридзькому університеті докторську дисертацію “Властивості розширюваних всесвітів”, де і представив революційну теорію про те, що простір і час виникли із сингулярності – нескінченно малої та нескінченно щільної точки.

У 1974 вчений зробив ще одне відкриття – що частинки можуть уникати чорних дір. Цю теорію випромінювання вважають найважливішим внеском Стівена Гокінга у фізику.

Довідка. Стівен Вільям Гокінг (1942-2018) – англійський фізик-теоретик, космолог та автор багатьох книг. Він перебував на посаді директора з досліджень Центру Теоретичної Космології Кембриджського університету та лукасівського професора математики між 1979 та 2009 роками. Був відомий дослідженнями в астрофізиці, зокрема теорії чорних дір та популяризації наукових знань.