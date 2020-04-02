Про це заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва.
У МВФ очікують, що незабаром до них надійдуть нові заявки від інших країн.
“Ми спостерігали надзвичайний сплеск запитів на надзвичайне фінансування МВФ – близько 80 країн подали заявки, і, швидше за все, надійдуть ще. Зазвичай у нас ніколи не буває більше кількох запитів одночасно”, – сказала Георгієва.
Наразі оцінка фінансових потреб ринків країн, які відправили запит про допомогу, становить 2,5 трильйони доларів.
Першими гроші отримають в Киргизькій Республіці. Вони подали заявку першими.
- Раніше Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіной Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу.