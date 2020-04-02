80 країн звернулися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням надати їм фінансову допомогу для підтримки боротьби з коронавірусом.

Про це заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва.

У МВФ очікують, що незабаром до них надійдуть нові заявки від інших країн.

“Ми спостерігали надзвичайний сплеск запитів на надзвичайне фінансування МВФ – близько 80 країн подали заявки, і, швидше за все, надійдуть ще. Зазвичай у нас ніколи не буває більше кількох запитів одночасно”, – сказала Георгієва.

Наразі оцінка фінансових потреб ринків країн, які відправили запит про допомогу, становить 2,5 трильйони доларів.

Першими гроші отримають в Киргизькій Республіці. Вони подали заявку першими.