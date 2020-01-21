Більшість українців вважають, що влада країни і державні службовці повинні в робочий час розмовляти українською мовою.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 80,5 % респондентів згодні (56,2 % безумовно згодні і 24,3 % скоріше згодні) з тим, що керівництво України і держчиновники повинні в робочий час розмовляти державною мовою.

“Щодо державної мови спілкування держслужбовців у робочий час солідарні громадяни всіх регіонів: Західного (96 %), Центрального (86 %), Південного (71 %), Східного (64 %)”, – наголошується в результатах дослідження.

При цьому тільки 14,8 % опитаних з цим не згодні і 4,7 % – не змогли відповісти.

Загальнонаціональне дослідження було проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.