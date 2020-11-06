80% українців, у яких діагностували зараження коронавірусом COVID-19, переносять захворювання в легкій формі.

Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Він зазначив, що до 80% пацієнтів з COVID-19 переносять зараження в легкій формі, тому не потребують госпіталізації.

Як правило, вони лікуються і видужують в домашніх умовах, дотримуючись лише рекомендацій та приписів сімейного лікаря.

З легким перебігом захворювання госпіталізація не потрібна. Лікарняний догляд потрібен тільки пацієнтам з важкою, рідше – середньою, формою захворювання.

“Будь-яка госпіталізація повинна проходити тільки за показниками”, – сказав Степанов.

Щоб пацієнта з COVID-19 госпіталізували, повинні бути такі показники: частота дихання 10 або більше 30 дихальних рухів; сатурація при вимірюванні пульсоксиметром нижча 92; порушення свідомості; якщо середній перебіг захворювання і є супутні захворювання.