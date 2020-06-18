80 ветеранів Другої світової війни, які будуть сидіти поруч з президентом Росії Володимиром Путіним на параді Перемоги, відправили на карантин через COVID-19.

Про це повідомляє Bloomberg.

В оточенні Путіна називають дві причини такого рішення. Перша – спосіб захистити й ізолювати ветеранів хоча б до дня, коли відбудеться парад. Це пояснили тим, що ветерани знаходяться в групі ризику через COVID-19. Друга – питання національної безпеки. Так в оточенні президента намагаються захистити його від можливого зараження COVID-19 від когось з ветеранів.

Серед чиновників, які ініціювали другий план, що передбачає захист Путіна, прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін і прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

На карантин ветеранів відправили за 14 днів до проведення параду на один з російських курортів. Куди саме – не вказано.

Що стосується президента Путіна, то в зв’язку з епідемією коронавірусу він, в основному, знаходиться в своїй резиденції в Ново-Огарьово. З квітня він лише двічі з’являвся на публіці: 9 травня і 12 червня.

Станом на 17 червня в Росії понад півмільйона заражень COVID-19, майже 7500 осіб померли внаслідок коронавірусної хвороби. Це третє місце в світі після США і Бразилії.

Як відомо, військовий парад до Дня Перемоги мав відбутися 9 травня, але через епідемію коронавірусу його перенесли на 24 червня. Російська влада відправили запрошення на захід багатьох іноземних лідерів і представників міжнародних організацій. Свою участь на параді 9 травня підтверджували президенти Франції, Чехії, Сербії, Болгарії та кількох пострадянських країн, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.