Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Арктичного моржа Воллі не бачили більше трьох тижнів, і спостерігачі говорили, що вони “починають втрачати надію” коли-небудь побачити його знову.
Проте, служба порятунку диких морських тварин Seal Rescue Ireland повідомила, що його бачили в Ісландії в неділю.
Тварину впізнали за шрамами на обох його передніх ластах.
Зазначається, що морж-мандрівник подолав 4000 км, перш ніж доплисти до Ірландії. А тепер ще 900 км до Ісландії.
Моржеві близько чотирьох років. В Ірландії його помітили в графстві Керрі в березні, а також уздовж узбережжя Західної Європи, включаючи Іспанію, Тенбі в Уельсі і Корнуоллі, а також на островах Сіллі.
До речі, на Сіллі для моржа побудували спеціальний пліт, на якому тварина могла відпочивати.
Це зробили для того, щоб морж не міг забиратися в човни, адже деякі він потопив через свою вагу.
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