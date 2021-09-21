800-кілограмовий арктичний морж Воллі, які раніше встиг побувати біля берегів Франції, Ірландії, Іспанії і Великої Британії, тепер був помічений в Ісландії. Улюблене заняття тварини - засмагати на човнах!

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Арктичного моржа Воллі не бачили більше трьох тижнів, і спостерігачі говорили, що вони “починають втрачати надію” коли-небудь побачити його знову.

Проте, служба порятунку диких морських тварин Seal Rescue Ireland повідомила, що його бачили в Ісландії в неділю.

Тварину впізнали за шрамами на обох його передніх ластах.

Зазначається, що морж-мандрівник подолав 4000 км, перш ніж доплисти до Ірландії. А тепер ще 900 км до Ісландії.

Моржеві близько чотирьох років. В Ірландії його помітили в графстві Керрі в березні, а також уздовж узбережжя Західної Європи, включаючи Іспанію, Тенбі в Уельсі і Корнуоллі, а також на островах Сіллі.

До речі, на Сіллі для моржа побудували спеціальний пліт, на якому тварина могла відпочивати.

Це зробили для того, щоб морж не міг забиратися в човни, адже деякі він потопив через свою вагу.