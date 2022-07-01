Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Вже у найближчі тижні Пентагон вирішить, які ідеї будуть реалізовуватися для того, щоб виготовляти озброєння для України та для американських військових.

Пропозиції, які були запропоновані мають містити в собі можливості озброєння для протиповітряної оборони, протитанкової, протипіхотної, берегової оборони, протитанкової боротьби, безпілотних літальних систем, контрбатареї та захищеного зв’язку, які були визначені як основні для військових потреб України.

Всі ці ідеї та пропозиції шукали у межах широкої ініціативи Міністерства оборони США щодо виконання запитів України на першочергову безпекову допомогу. Мета полягає у тому, щоб отримати ідеї та інформацію для того, щоб прискорити виробництво та наростити потужності на промисловій базі. Адже США та їх союзники, ймовірно, будуть змушені підтримувати Україну ще довго після того, як її наявні запаси зброї закінчаться.

План департаменту щодо потенційних нових виробничих контрактів є терміновим, оскільки він шукає виробників, які зможуть реалізувати замовлення від 30 до 180 днів. Пентагон також просить компанії детально розповісти, на якому типі повітряної, наземної або морської платформи може бути розгорнута їхня зброя, і чи вони вже щось виробляють.

“Департамент розглядає варіанти, які зможуть прискорити виробництво та збільшити потужності на промисловій базі для зброї та обладнання, які можна швидко експортувати, розгортати з мінімальною підготовкою та які підтвердили свою ефективність на полі бою”, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.

Фінансування може надходити від Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яке становить майже 1 мільярд доларів США для закупівлі та постачання зброї для України. Контракти на суму 240 мільйонів доларів були укладені у різних сферах: від безпілотного авіаційного комплексу Switchblade і до захищених засобів зв’язку.

Довідка. Ініціатива сприяння безпеці в Україні або USAI — це програма фінансування Міністерства оборони США для підвищення спроможности України ефективніше захищатися від російської агресії шляхом подальшого навчання її Збройних сил, обладнання та консультативних ініціатив.