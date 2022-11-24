Через знеструмлення енергомережі внаслідок російських обстрілів 81 потяг "Укрзалізниці" затримується на понад годину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Станом на 9:00 ранку 24 листопада 95 потягів “Укрзалізниці” попри все продовжують рух.

Найскладніші затримки відбувається на потягах Інтерсіті+, опалення яких залежить від енергомережі. Зазначається, що там пасажирів екіпірували термоковдрами.

Також на вокзалах розгорнули хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

Затримки спостерігаються на рейсах:

№711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв);

№749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);

№17 Харків-Ужгород (+11:04);

№119 Запоріжжя-Львів (+10:58);

№3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).