Про це повідомляє пресслужба компанії.
Станом на 9:00 ранку 24 листопада 95 потягів “Укрзалізниці” попри все продовжують рух.
Найскладніші затримки відбувається на потягах Інтерсіті+, опалення яких залежить від енергомережі. Зазначається, що там пасажирів екіпірували термоковдрами.
Також на вокзалах розгорнули хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.
Затримки спостерігаються на рейсах:
- №711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв);
- №749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);
- №17 Харків-Ужгород (+11:04);
- №119 Запоріжжя-Львів (+10:58);
- №3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).
“Нагадуємо, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встиг на свої рейси, ми з тим же квитком саджаємо на наступний рейс того ж напрямку”, — йдеться в повідомленні.
- Через російські масовані обстріли по енергетичній інфраструктурі України, у столиці тимчасово не працюють трамваї.
- На Харківщині залишаються проблеми з електроенергією через вчорашній масований ракетний удар РФ по енергооб’єктах України.