Про це повідомляє пресслужба компанії.

Станом на 9:00 ранку 24 листопада 95 потягів “Укрзалізниці” попри все продовжують рух.

Найскладніші затримки відбувається на потягах Інтерсіті+, опалення яких залежить від енергомережі. Зазначається, що там пасажирів екіпірували термоковдрами.

Також на вокзалах розгорнули хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

Затримки спостерігаються на рейсах:

  • №711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв);
  • №749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);
  • №17 Харків-Ужгород (+11:04);
  • №119 Запоріжжя-Львів (+10:58);
  • №3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

“Нагадуємо, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встиг на свої рейси, ми з тим же квитком саджаємо на наступний рейс того ж напрямку”, — йдеться в повідомленні.