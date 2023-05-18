Джерело: Hypebeast.

Бізнесвумен є однією з чотирьох моделей обкладинок для майбутнього випуску. Вона знімалася разом з Меган Фокс, Кім Петрас і Брукс Нейдер у Домініканській Республіці.

На обкладинці Марта Стюарт демонструє, що життя не припиняється, одягаючи найпопулярніші купальники та відтінки цього сезону. Також вона переосмислює значення “секс-символу” для жінок у всьому світі.

“Насправді це хороший приклад для інших. Я вчитель. Я намагаюся навчити інших, що ти можеш мати чудовий вигляд”, — казала вона про те, як це бути секс-символом.

Метою цього проєкту письменниця назвала бажання продемонструвати жінкам, що насолоджуватися життям та любити себе можна у будь-якому віці.

Довідка. Марту Стюарт називають однією з найвпливовіших жінок США. Вона стала відомою завдяки порадам з домоводства у книгах та телешоу, заснувавши згодом повноцінну імперію.