Американська льотчиця Воллі Фанк, яка 60 років тому була однією з перших жінок, що отримали право на політ в космос, нарешті змогла вирушити у нього. Щоправда, не як пілот, а як пасажир суборбітальної ракети New Shepard компанії найбагатшої людини планети — Джеффа Безоса.

#Букви розповідають, що відомо про Воллі Фанк.

Як сповіщалося, 7 червня Безос оголосив, що він і його брат Марк Безос полетять в космос на борту ракети New Shepard. Ще одне місце в кабіні продали на аукціоні за 28 мільйонів доларів, однак переможець не зміг вирушити в політ через графік, замість нього полетів 18-річний Олівер Демен, син засновника голландської інвестиційної фірми Джоса Демена. Четверте місце в кабіні дісталося 82-річний Воллі Фанк, ще два лишилися пустими.

20 липня політ відбувся. Воллі Фанк стала найстарішою людиною планети, що побувала в космосі.

Після польоту Фанк сказала, що почувається “відмінно”.

“Я довго чекала, щоб нарешті отримати це, і я багато тренувала космонавтів по всьому світу — в Росії, Америці — і я завжди могла перемогти хлопців у тому, що вони робили, тому що я завжди була сильнішою і все завжди робила сама”, — прокоментувала Фанк на пресконференції після польоту.

Вона подякувала Безосу за можливість вирушити в космічну подорож і зазначила, що вирушила б ще раз.

“Я хочу скоріше полетіти знову. Я любила кожну хвилину цього. Я просто хотіла би, щоб це тривало довше”, — долала Фанк.

Що відомо про Воллі Фанк?

Воллі Фанк народилася в Лас-Вегасі, штат Нью-Мексико, в 1939 році. Зростала в Таосі, зараз мешкає в Техасі. Родина Фанк володіла магазинами, мати була ентузіасткою мистецтва.

З дитинства Фанк захоплювалася літаками, виготовляли модельки і цікавилася механікою. У 9-річному віці отримала перший урок польоту. Також захоплювалася різноманітними видами спорту і стрільбою.

У 16 років вона залишила школу і вступила в Стівенс-коледж в Колумбії, штат Міссурі. Вона закінчила навчання в 1958 році з ліцензією пілота і дипломом молодшого спеціаліста з гуманітарних наук.

Продовжила навчання у Державному університеті Оклахоми, де взяла участь в програмі Flying Aggies. Два роки поспіль вона отримувала нагороди “Видатна жінка-пілот”, “Найкращий пілот Flying Aggies”.

У 20 років Фанк стала професійною авіаторкою. Перша робота — цивільний льотний інструктор унтерофіцерів і офіцерів армії США. Вона була першою жінкою-інструкторкою на військовій базі США.

У 60-х Фанк брала участь в програмі “Жінки в космосі”, яка не мала офіційної державної підтримки. Керівник програми Вільям Рендольф Лавлейс погодився взяти 21-річну Фанк, хоча вона була молодшою за встановлений віковий діапазон (25-40 років). Серед 25 запрошених до участі в програмі жінок 13 пройшли відбір, і Фанк була серед них наймолодшою. Програма отримала назву “Mercury 13”.

В рамках програми жінки-пілоти, що хотіли стати астронавтками і полетіти в космос, проходили посилені тести на фізичну витривалість і стійкість до стресів. Вони мали довести, що жінкам теж є місце в космосі. NASA ж на той час виступало за те, що астронавтами мають бути кваліфіковані чоловіки.

Фанк пройшла випробування і отримала право на політ у космос. Однак програму скасували ще до того, як жінки мали пройти останній тест.

Після цього Фанк стала послом доброї волі і продовжила роботу в авіації. У 1971 році вона отримала рейтинг інспектора польоту від Федерального управління цивільної авіації (FAA), ставши першою жінкою, що пройшла курс Академії інспекторів авіації загального призначення FAA, який включає процедури сертифікації пілотів і льотних випробувань, управління аваріями та порушеннями.

Вона пропрацювала чотири роки у FAA як польова екзаменаторка, ставши першою жінкою на цій посаді. У 1973 році її підвищили до спеціалістки програми аналізу гідності систем.

У 1974 році Фанк перейшла до Нацради з безпеки на транспорті, ставши першою жінкою-слідчою з безпеки польотів. Вона пробула на цій посаді 11 років.

З 1987-го року Фанк була старшим пілотом авіаційного коледжу Емері, Грилі, штат Колорадо, і займалася всіма льотними програмами. Вона була головним пілотом у п’яти авіаційних школах країни, випустила понад 700 студентів. Вона і досі продовжує бути інструктором — працює щосуботи. Понад 19 тисяч годин життя вона провела у повітрі.

Утім мрії про космос ніколи не полишали Фанк. Коли у 1970-х NASA почало приймати жінок, Фанк подавала заявку тричі, але отримувала відмову через відсутність інженерної освіти чи досвіду роботи як льотчиці-випробувачки. У 90-х жінка вперше пілотувала космічний шаттл у космосі. Це була Ейлін Коллінз. В той час Фанк вже не могла претендувати на звання пілота космічного корабля через вік.

У 2012 Коллінз вклала гроші в те, щоб стати однією з перших людей, що полетять в космос на кораблі Virgin Galactic. Позаминулого тижня Virgin Galactic успішно запустила у космос свого засновника — мільярдера Річарда Бренсона. А Фанк все ж побувала в космосі, але завдяки компанії конкурента Бренсона.