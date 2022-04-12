Про це повідомляє Yle.
Зазначено, що лише 6% респондентів вважає, що РФ не становить загрози для Фінляндії й лише 5 частина вважає Росію частиною європейської культури. Та попри це на думку фінів, проблема не в росіянах, а в керівництві держави-агресора.
Так, згідно з результатами опитування, 58% громадян Фінляндії переконані, що населення РФ це “приємні люди”, тоді як 5 частина з цим твердженням не згодна. Решта — не впевнені.
Дані були зібрані в березні поточного року. В опитуванні взяли участь 2000 осіб.
- Нагадаємо, Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна вже готова до нових санкцій проти РФ, водночас закликала усі західні компанії припинити співпрацю з агресором.
- Для уникнення воєнної агресії РФ, Фінляндія протягом кількох місяців планує визначатися, ставатиме членом Північноатлантичного Альянсу чи ні.