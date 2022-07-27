Для 84% українців жодні територіальні поступки з боку Україні в повномасштабній російсько-українській війні не є припустимими. Водночас 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності відмовитися від деяких територій — можливо.

Про це йдеться в новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 6-20 липня 2022 року.

Слід зауважити, що у порівнянні з травневими даними думки українського населення практично не змінилися. Тоді так вважало 89% громадян України.

Наразі дещо більше схильні до поступок респонденти зі східної частини країни та ті, хто називає себе “російськомовними росіянами на території України”.

Також методикою “задуманого знайомого” показала незначну різницю в порівнянні з “прямим запитанням” – 80% проти територіальних поступок України, 14% допускають їх заради миру.

Опитано 2 000 респондентів на підконтрольних Україні територіях, метод CATI – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера – на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.