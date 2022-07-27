Про це йдеться в новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 6-20 липня 2022 року.
Слід зауважити, що у порівнянні з травневими даними думки українського населення практично не змінилися. Тоді так вважало 89% громадян України.
Наразі дещо більше схильні до поступок респонденти зі східної частини країни та ті, хто називає себе “російськомовними росіянами на території України”.
Також методикою “задуманого знайомого” показала незначну різницю в порівнянні з “прямим запитанням” – 80% проти територіальних поступок України, 14% допускають їх заради миру.
Опитано 2 000 респондентів на підконтрольних Україні територіях, метод CATI – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера – на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Раніше повідомлялося, що майже дві третини німців вважають захист таких європейських цінностей, як свобода і демократія, пріоритетним, навіть якщо це вплине на ціни та вартість життя. За це висловилися 65% опитаних у Німеччині під час дослідження Eurobarometer, результати якого 22 червня оприлюднив Європарламент.
- Нагадаємо, що у травні 53% опитаних українців зазначили, що відчувають гнів, обурення та ненависть через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Водночас 52% громадян відчувають гордість за Україну та ЗСУ.
- Також у травні повідомлялося, що в Україні негативне ставлення до Російської Федерації досягло рекордного рівня за часи досліджень – 92%. Разом з тим, позитивно оцінюють країну-агресора 2%.