Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

“85 ракетних ударів випущено по Україні, по наших містах, у більшості своїй – по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб’ється”, – зазначив Володимир Зеленський.

Також він зауважив, що попереду може бути ще близько 20 ударів, тому закликав українців перебувати в укриттях.

“Дуже прошу вас всіх: бережіть себе і будьте в укриттях ще деякий час. Знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо. Все відновимо, все переживемо! Слава Україні, ви молодці!” – сказав президент України.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.

Внаслідок обстрілів по всій території України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема це стосується Києва. Російські окупанти випустили по Україні близько ста ракет. Вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.