85-річний Микола Іванович з Сум вирішив продати квартиру та дачну ділянку, аби допомогти Збройним силам України. Завдяки проданому майну він вилучив 35 тисяч доларів, а всі кошти він передав благодійному фонду.

Про це повідомляє Громадський фонд “Суми”.

Все своє життя Микола Іванович прожив у Сумах. Влітку 2022 року літа в пенсіонера померла дружина та син, тому він вирішив продати квартиру та дачну ділянку. Племінницю він попросив підшукати волонтерський фонд, який збирає кошти на потреби українських захисників.

Так він прийшов до громадського фонду “Суми”, якому передав 35 тисяч доларів на потреби українських військових: “Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів. Ділимося відео нашої зустрічі та знайомства з Миколою Івановичем. Ми разом з командою Громадського фонду “Суми” вже розпочали консультації з військовими щодо актуальних потреб і розповімо про закупівлі на наших сторінках”, — зазначив онлайн-журнал міста Суми “Цукр”.

Наразі чоловік живе у приватному будинку. Для того, аби переконатися, що Микола Іванович дійсно спроможний зробити такий внесок і не потребує цих коштів, представники фонду зазначають — зробили все можливе. Чоловік розповів, що працював 46 років на заводі імені Фрунзе, тому пенсії на життя достатньо. На ці кошти здійснять окрему цільову закупівлю про яку вже консультуються з військовими.