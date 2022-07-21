Про це повідомляє пресслужба відомства.
На початку липня у застосунку “Дія” стартувало нове голосування. Цього разу українців просять вирішити, що робити з гербом СРСР на монументі “Батьківщина-матір” у Києві.
Як зазначають у міністерстві, тризуб завжди був і залишається символом боротьби за Незалежність України: “Сьогодні ця боротьба триває, а водночас із нею і декомунізація”, — йдеться в повідомленні.
Опитування ініціювало міністерство культури та інформаційної політики. Зазначається, що до нього долучилися 778 218 українців.
Результати наступні:
- 85% вважають, що радянський символ необхідно замінити на тризуб;
- 9% пропонують просто зняти герб СРСР;
- 6% хочуть залишити символіку СРСР на щиті.
У відомстві зауважили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну процес позбавлення від радянських символів у державі значно активізувався. Однак на найвищій скульптурі Європи й досі є герб Радянського Союзу.
- Також попри багаторічну заборону символу, столичну станцію метро “Героїв Дніпра” продовжує прикрашати георгіївська стрічка.
- Раніше пресслужба додатка “Дія” некоректно розрекламувала чат-бот “єВорог”. Одначе, приклад про вагітну від окупантів жінку викликав обурення у соцмережах, після чого представникам “Дії” довелося просити вибачення.
- Українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати гранти до 250 тисяч гривень у межах нової урядової програми “єРобота”.