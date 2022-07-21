Згідно з даними міністерства цифрової трансформації, 85% опитаних українців вважають, що герб СРСР на щиті "Батьківщини-Матері" необхідно замінити на тризуб

Про це повідомляє пресслужба відомства.

На початку липня у застосунку “Дія” стартувало нове голосування. Цього разу українців просять вирішити, що робити з гербом СРСР на монументі “Батьківщина-матір” у Києві.

Як зазначають у міністерстві, тризуб завжди був і залишається символом боротьби за Незалежність України: “Сьогодні ця боротьба триває, а водночас із нею і декомунізація”, — йдеться в повідомленні.

Опитування ініціювало міністерство культури та інформаційної політики. Зазначається, що до нього долучилися 778 218 українців.

Результати наступні:

85% вважають, що радянський символ необхідно замінити на тризуб;

9% пропонують просто зняти герб СРСР;

6% хочуть залишити символіку СРСР на щиті.

У відомстві зауважили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну процес позбавлення від радянських символів у державі значно активізувався. Однак на найвищій скульптурі Європи й досі є герб Радянського Союзу.