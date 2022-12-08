Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Зазначається, що число загиблих не змінилося — 443 дитини.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 426, Харківській — 267, Київській — 117, Запорізькій — 78, Миколаївській — 77, Херсонській — 70, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 33.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
6 грудня під час ракетного обстрілу ворогом села Купріянівка Запорізької області поранено 15-річну дівчинку.
Стало відомо, що 3 грудня через ракетний обстріл військами РФ села Бахмут Донецької області отримав поранення 4-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.
- У Маріуполі вчителі-колаборанти проводять у школах уроки, де розповідають дітям про “символи РФ”, тим часом як учні сидять у холодних класах у куртках та шапках.
- Після російської окупації Херсона медичний персонал дитячої обласної лікарні почав таємно планувати, як врятувати дітей-сиріт від депортації до РФ. Лікарі вигадували хвороби нібито з “легеневою кровотечею” або “неконтрольованими судомами” тощо.
- Російські чиновники все більше нормалізують публічну та незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії – надають цьому процесу високу оцінку, переконуючи російське населення, що це відбувається на користь дітям.