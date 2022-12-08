Станом на ранок 8 грудня 2022 року кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні зросла до 855.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Зазначається, що число загиблих не змінилося — 443 дитини.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 426, Харківській — 267, Київській — 117, Запорізькій — 78, Миколаївській — 77, Херсонській — 70, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 33.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

6 грудня під час ракетного обстрілу ворогом села Купріянівка Запорізької області поранено 15-річну дівчинку.

Стало відомо, що 3 грудня через ракетний обстріл військами РФ села Бахмут Донецької області отримав поранення 4-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.