Переважна більшість людей, які померли від коронавірусу в Нью-Йорку, вже страждали від хронічних захворювань.

Інформацію про це було опубліковано владою штату Нью-Йорк.

Уточнюється, що в цілому в штаті померли від коронавірусу вже 4 758 людей.

Згідно з опублікованою інформацією, 86% померлих від COVID-19 до інфікування вірусом вже страждали від різних хронічних захворювань. Найчастіше ці люди хворіли на цукровий діабет (в 37%) і страждали від підвищеного тиску (в 55%).

Крім того, наголошується, що 63% загиблих були старше 70 років і лише 7% були молодше 49 років.

Як розповів губернатор штату Ендрю Куомо, вірус вбиває вразливих людей.

Водночас губернатор також заявив, що кількість нових випадків у штаті зменшуються.

Наразі в США понад 399 тисяч хворих COVID-19. З них майже 22,5 тисячі осіб вилікувалися, а близько 13 тисяч – померли.