Станом на ранок 27 грудня 2022 року кількість поранених внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації зросла до 868.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Водночас число загиблих дітей не змінилося — 450.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 428, Харківській — 267, Київській — 117, Миколаївській — 81, Запорізькій — 80, Херсонській — 75, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.