Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Водночас число загиблих дітей не змінилося — 450.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 428, Харківській — 267, Київській — 117, Миколаївській — 81, Запорізькій — 80, Херсонській — 75, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
- У ніч на 27 російські окупаційні війська п’ять разів завдали удару по Нікопольського району Дніпропетровської області з “Градів” та важкої артилерії.
- Протягом 26 грудня стало відомо, що в Донецькій області внаслідок російських обстрілів поранено двоє цивільних.
- 26 грудня російські військові завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
- Прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення території Харківської області продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Найбільше, за даними ОВА, страждає Куп’янський район.