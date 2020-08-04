Про це він повідомив у коментарі виданню “Гордон”.

“Буду відвертим. Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь біля фіналу свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині. Для мене Батьківщина – це Україна та її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським”, – заявив Фокін.

Своє рішення він планує озвучити сьогодні, 3 серпня, на зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

“Пропозиція брати участь у роботі ТКГ надійшла мені від Андрія Єрмака. Він запросив нас разом із Кравчуком тиждень тому. Тоді я відповів, що для початку маю зустрітися з Леонідом Макаровичем сам на сам, з’ясувати позиції, узгодити точки зору. Тому що ТКГ – це не ристалище для дискусій. Там мають бути люди, які прагнуть досягти миру, а не створювати додатковий політес. І після зустрічі віч-на-віч із Кравчуком я скажу, як ставлюся до цього запрошення. Така зустріч відбулася. І сьогодні я повідомлю про своє рішення”, – розповів співрозмовник.

Фокін зазначив, що результат розмови із Кравчуком його задовольнив.

“Ми обговорили всі проблеми і дійшли консенсусу щодо цілого переліку питань. Насамперед Кравчук, як і я, переконаний, що без компромісів не буває домовленостей. Що режим тиші в зоні розмежування – це крок до миру, але не сам мир. Є люди, які вважають, що це крок до капітуляції. Але вони не розуміють, про що говорять. Капітуляція – це зовсім інше, це коли одна зі сторін визнає, що зазнала поразки, складає зброю і погоджується на кабальні умови переможця. Нічого такого немає у випадку з Україною. Нічого такого не стоїть за рішенням про припинення вогню. Навпаки, це крок до перемоги”, – підкреслив політик.

Він висловив готовність разом із групою політиків відвідати окуповані райони Донецької та Луганської областей для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації.

“Я, як і Леонід Макарович, упевнений, що досягти миру можливо, коли ми подивимося один одному в очі. Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України”, – резюмував Фокін.