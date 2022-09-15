Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 7-13 вересня.
Зазначається, що для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. “ей показник зріс порівняно з липнем на 3 процентних пункти.
Водночас лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 процентних пункти)”.
Соціологи наголосили, що проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість мешканців у всіх регіонах України. Навіть серед жителів Сходу, де нині тривають інтенсивні бої, 85% проти поступок (готові на поступки лише 10%). Серед жителів Півдня 83% проти поступок (готові лише 10%).
Також в КМІС звернули увагу, що в період з травня до липня на Сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Зараз фактично немає різниця між поглядами жителів різних регіонів.
Серед респондентів, які до 24 лютого проживали на територіях, які після повномасштабного вторгнення Росії були окуповані (і майже всі такі респонденти виїхали на території, підконтрольні уряду України), лише 2% виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути.
Загалом серед внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки, а 90% виступають проти них.
- Серед російськомовних українців 85% проти територіальних поступок (підтримують – 10%).
- Серед російськомовних росіян також більшість – 57% – виступають проти будь-яких поступок (підтримують – 24%).
Дослідження проходило упродовж 7-13 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого.
- Раніше для 84% українців жодні територіальні поступки з боку Україні в повномасштабній російсько-українській війні не є припустимими. Водночас 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності відмовитися від деяких територій — можливо.
- Раніше повідомлялося, що майже дві третини німців вважають захист таких європейських цінностей, як свобода і демократія, пріоритетним, навіть якщо це вплине на ціни та вартість життя. За це висловилися 65% опитаних у Німеччині під час дослідження Eurobarometer, результати якого 22 червня оприлюднив Європарламент.
- Нагадаємо, що у травні 53% опитаних українців зазначили, що відчувають гнів, обурення та ненависть через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Водночас 52% громадян відчувають гордість за Україну та ЗСУ.
- Також у травні повідомлялося, що в Україні негативне ставлення до Російської Федерації досягло рекордного рівня за часи досліджень – 92%. Разом з тим, позитивно оцінюють країну-агресора 2%.