Станом на 13 вересня 87% українців не готові на жодні територіальні поступки у повномасштабній російсько-українській війні. З липня цей показник зріс на 3 відсотки.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 7-13 вересня.

Зазначається, що для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. “ей показник зріс порівняно з липнем на 3 процентних пункти.

Водночас лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 процентних пункти)”.

Соціологи наголосили, що проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість мешканців у всіх регіонах України. Навіть серед жителів Сходу, де нині тривають інтенсивні бої, 85% проти поступок (готові на поступки лише 10%). Серед жителів Півдня 83% проти поступок (готові лише 10%).

Також в КМІС звернули увагу, що в період з травня до липня на Сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Зараз фактично немає різниця між поглядами жителів різних регіонів.

Серед респондентів, які до 24 лютого проживали на територіях, які після повномасштабного вторгнення Росії були окуповані (і майже всі такі респонденти виїхали на території, підконтрольні уряду України), лише 2% виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути.