Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на сьогодні офіційне число загиблих не змінилося — 450.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 268, Київській – 117, Миколаївській – 81, Запорізькій – 80, Херсонській – 77, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.

30 грудня внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ отримала поранення 14-річна дівчинка. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

Зазначимо, що протягом четверга, 29 грудня, українські захисники відбили 11 атак російських армійців у Луганській та Донецькій областях. Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України.