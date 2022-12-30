Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Станом на сьогодні офіційне число загиблих не змінилося — 450.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 268, Київській – 117, Миколаївській – 81, Запорізькій – 80, Херсонській – 77, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.
30 грудня внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ отримала поранення 14-річна дівчинка. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.
Зазначимо, що протягом четверга, 29 грудня, українські захисники відбили 11 атак російських армійців у Луганській та Донецькій областях. Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України.
- В Україні триває 310-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 105 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.
- Вночі 30 грудня російські окупанти атакували українські області 16 іранськими дронами-камікадзе. Всі 16 ворожих безпілотників було збито силами ППО.