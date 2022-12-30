Станом на ранок 30 грудня 2022 року кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України зросла до 872.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на сьогодні офіційне число загиблих не змінилося — 450.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 268, Київській – 117, Миколаївській – 81, Запорізькій – 80, Херсонській – 77, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.

30 грудня внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ отримала поранення 14-річна дівчинка. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

Зазначимо, що протягом четверга, 29 грудня, українські захисники відбили 11 атак російських армійців у Луганській та Донецькій областях. Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України.