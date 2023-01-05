Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 429, Харківській — 268, Київській — 117, Херсонській — 82, Миколаївській — 81, Запорізькій — 81, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.
Втім, ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
4 січня внаслідок артобстрілу ворогом села Веселе Херсонської області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
- Внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині у лікарні загинув чоловік, який отримав тяжкі поранення. Водночас саме місто потерпає від обстрілів.
- Протягом 4 січня російські військові завдавали ударів по територіях Очаківської та Куцурубської громад Миколаївської області.
- Протягом 4 січня військові РФ вбили 2 мирних жителів Донецької області. За даними місцевої влади, обидві особи загинули у Бахмуті.
- Протягом 4 січня російські військові 41 раз атакували Херсонську область, 9 разів завдали удару по обласному центру. Внаслідок цього 3 людей отримали поранення.