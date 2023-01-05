Станом на ранок 5 січня 2023 року понад 877 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Водночас 452 дітей загинули.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 429, Харківській — 268, Київській — 117, Херсонській — 82, Миколаївській — 81, Запорізькій — 81, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.

Втім, ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

4 січня внаслідок артобстрілу ворогом села Веселе Херсонської області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.