Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 429, Харківській — 269, Київській — 117, Херсонській — 83, Миколаївській — 82, Запорізькій — 81, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.
Втім, ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
9 січня внаслідок ракетного обстрілу ворогом села Шевченкове Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.
9 січня через ракетний обстріл окупантами Очакова Миколаївської області поранено 2-річного хлопчика.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
- У ніч на 10 січня російські окупанти знову обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області. Загалом було випущено понад 30 снарядів.
- За даними Генштабу, війська російських загарбників продовжують зазнавати втрат. Зокрема до лікарні в тимчасово окупованому Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.
- Протягом 9 січня внаслідок ударів російських військових на території Донецької області постраждало шестеро мирних мешканців.