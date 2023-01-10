Станом на ранок 10 січня 2023 року понад 879 постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Водночас — 453 загинули.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 429, Харківській — 269, Київській — 117, Херсонській — 83, Миколаївській — 82, Запорізькій — 81, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.

Втім, ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

9 січня внаслідок ракетного обстрілу ворогом села Шевченкове Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.

9 січня через ракетний обстріл окупантами Очакова Миколаївської області поранено 2-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.