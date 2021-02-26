У четвер, 25 лютого, поблизу французького Страсбурга камера фіксації швидкості зафіксувала 88-річного порушника. Чоловік їхав зі швидкістю 191 кілометр на годину.

Про це повідомляє жандармерія Бас-Рейну на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що поліціянти зупинили водія, аби скласти протокол про порушення швидкісного режиму. Однак чоловік виправдовувався, що вимушено пішов на такий крок, оскільки спізнювався на щеплення проти коронавірусу.

У поліції додали, що на цій ділянці автошляху максимально дозволено рухатися зі швидкістю 110 км/год. Посвідчення водія вилучили та припаркували його транспортний засіб.

Поліціянти наголосили, що всім водіям необхідно поважати правило про максимальну швидкість, навіть у них є понад 60-річний досвід перебування за кермом.