Про це повідомляє жандармерія Бас-Рейну на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що поліціянти зупинили водія, аби скласти протокол про порушення швидкісного режиму. Однак чоловік виправдовувався, що вимушено пішов на такий крок, оскільки спізнювався на щеплення проти коронавірусу.
У поліції додали, що на цій ділянці автошляху максимально дозволено рухатися зі швидкістю 110 км/год. Посвідчення водія вилучили та припаркували його транспортний засіб.
Поліціянти наголосили, що всім водіям необхідно поважати правило про максимальну швидкість, навіть у них є понад 60-річний досвід перебування за кермом.
- Раніше 70-річний житель Великої Британії Френк Ротвелл на човні переплив через Атлантичний океан. Ротвелл подолав 3 тисячі миль, щоб зібрати кошти на дослідження деменції.