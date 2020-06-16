9-10 липня відбудеться перша конференція 8P Online Edition.
Чому участь в конференції буде цінним для вас?
- Окремі дні для фахівців і власників бізнесу;
- Доповіді про SEO, PPC, Веб-аналітику, Business і Digital;
- Спеціально для 8Р спікери підготують свої кейси просування в онлайні;
- Вся отримана інформація практично застосовна і ви зможете масштабувати її під свій бізнес;
- Доєднатися можна з будь-якої точки земної кулі, а після конференції ви отримаєте все відео і презентації доповідей.
Як це буде проходити?
Команда 8Р з усією строгістю підходить до відбору спікерів, а значить розмов про успішний успіх не буде. Організатори вміло поєднують у програмі усіма улюблених доповідачів і не бояться відкривати нові імена.
Перші речники 8P Online Edition:
- Дмитро Деркач, Co-Founder Планета Кіно;
- Андрій Шатирко, Засновник Shatyrko Agency;
- Михайло Шакін, Автор Shakin.ru;
- Андрій Осипов, CEO Школа веб-аналітики;
- Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse;
- Костянтин Найчук, Експерт по роботі з платним трафіком eLama;
- Павло Козлов, Co-Founder MegaDoc;
- Юрій Грузинський, Head of Enterprise Department Netpeak;
- Костянтин Червяков, CCO Ringostat і багато інших!
Приєднуйтесь: участь + відеозаписи 8P Online Edition коштує всього 500 грн.
Але при покупці квитка на 8P 2020 (29 серпня) ви отримаєте участь в 8P Online в подарунок!