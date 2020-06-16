Як дізнатися про тренди інтернет-маркетингу, збільшити конверсію покупців з сайту і піднятися в топ видачі не виходячи з дому?

9-10 липня відбудеться перша конференція 8P Online Edition.

Чому участь в конференції буде цінним для вас?

Окремі дні для фахівців і власників бізнесу;

Доповіді про SEO, PPC, Веб-аналітику, Business і Digital;

Спеціально для 8Р спікери підготують свої кейси просування в онлайні;

Вся отримана інформація практично застосовна і ви зможете масштабувати її під свій бізнес;

Доєднатися можна з будь-якої точки земної кулі, а після конференції ви отримаєте все відео і презентації доповідей.

Як це буде проходити?

Команда 8Р з усією строгістю підходить до відбору спікерів, а значить розмов про успішний успіх не буде. Організатори вміло поєднують у програмі усіма улюблених доповідачів і не бояться відкривати нові імена.

Перші речники 8P Online Edition:

Дмитро Деркач, Co-Founder Планета Кіно;

Андрій Шатирко, Засновник Shatyrko Agency;

Михайло Шакін, Автор Shakin.ru;

Андрій Осипов, CEO Школа веб-аналітики;

Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse;

Костянтин Найчук, Експерт по роботі з платним трафіком eLama;

Павло Козлов, Co-Founder MegaDoc;

Юрій Грузинський, Head of Enterprise Department Netpeak;

Костянтин Червяков, CCO Ringostat і багато інших!

Приєднуйтесь: участь + відеозаписи 8P Online Edition коштує всього 500 грн.

Але при покупці квитка на 8P 2020 (29 серпня) ви отримаєте участь в 8P Online в подарунок!

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