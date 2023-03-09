9 березня відзначається Міжнародний день діджея, Всесвітній день нирки та День ляльки барбі. В Україні сьогодні відзначають день народження Тараса Шевченка. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Іоанна (Івана) Предтечі.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день діджея: це, швидше, не офіційне свято, а важлива благодійна кампанія, яка проводиться з 2002 року від імені міжнародної клубної індустрії. В межах цього свята здійснюється кампанія зі збору коштів в допомогу дитячим організаціям та установам.

Всесвітній день нирки: день відзначається в 2-й четвер березня. Це глобальна кампанія з підвищення обізнаності про здоров’я, в якій основна увага приділяється важливості нирок і скорочення частоти і наслідків захворювань нирок і пов’язаних з ними проблем зі здоров’ям у всьому світі.

День ляльки барбі: 9 березня 1959 року лялька Барбі вперше з’явилася на Нью-Йоркському ярмарку іграшок в чорно-білому смугастому купальнику, сонцезахисних окулярах і туфлях на шпильці. Саме цей день, 9 березня, можна вважати днем народження ляльки Барбі – однієї з найпопулярніших у світі іграшок.

В Україні сьогодні відзначають:

День народження Тараса Шевченка. 9 березня 2023 року виповнюється 209 років з дня народження українського письменника, художника, кобзаря Тараса Шевченка. Поезію Шевченка перекладено понад ста мовами світу. Один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича. 1384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість — 1256, розташовані на території України, майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Японія – День подяки

Ліван – День учителя

Цього дня у світі:

1009 — перше відоме згадування Литви в Кведлінбурзьких анналах.

1230 — болгарський цар Іван Асен II у битві при Клокотниці розбив війська епірського деспота Феодора Комніна.

1309 — Папа Римський Климент V з міркувань безпеки оселився в Авіньйоні (Арль, Священна Римська імперія), де резиденція пап збереглася до 1377.

1497 — Миколай Коперник у Болоньї здійснив перші астрономічні спостереження.

1500 — вийшла в море португальська експедиція з 13 кораблів під командуванням Педру Кабрала, що досягла берегів сучасної Бразилії.

1796 — у Парижі Наполеон I Бонапарт одружився з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері (розлучилися 1809 року).

1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.

1831 — королем Луї-Філіппом створений Французький іноземний легіон.

1918 — проголошена Білоруська Народна Республіка.

1930 — у Харківському оперному театрі розпочався судовий процес Спілки визволення України (СВУ).

1932 — в окупованій японськими військами Манчжурії створено маріонеткову державу Маньчжоу-Го.

1933 — прийнятий Конгресом США Надзвичайний банківський Акт сприяв виходу з Великої депресії.

1934 — у Києві засноване видавництво “Веселка”.

1940 — грецькі війська зупинили італійський наступ з території Албанії

1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.

1957 — президент США Двайт Ейзенгавер оприлюднив програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.

1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Лише першого року продажі сягли 350 тисяч.

1987 — ірландський гурт “U2” випустив свій найвідоміший альбом “The Joshua Tree”. Його CD-версія стала першим CD, проданим тиражем понад мільйон примірників.

2001 — у Києві неподалік будівлі Адміністрації Президента сталася сутичка учасників акції “Україна без Кучми” з міліцейським загоном спецпризначення. Після цього акція УБК пішла на спад.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 9 березня шанує пам’ять Іоанна Предтечі. Пророк Іоанн був тим, хто останній перед народженням Ісуса проголосив Його пришестя на землю і хрестив Спасителя в водах Йордану, а також засвідчив явище Пресвятої Трійці в день Хрещення.

Прикмети:

Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним.

На вулиці вітряно – незабаром прийде потепління.

Сніг передбачає врожайний рік.

Якщо на деревах є бруньки, то літо буде раннім та спекотним.

Традиції:

У цей день молилися святому Іоанну про позбавлення від головного болю, а також просили здоров’я і гарного врожаю.

Сьогодні не можна прати, щоб не відвадити достаток від дому. Не можна рубати дерева – до нещастя, і палити багаття – до розладу в сім’ї, а також забороняється брати в руки що-небудь гостре, навіть ніж або ножиці.

Хліб за традицією в цей день розламували руками. У цей день заборонялося їсти круглі червоні овочі і фрукти – вони є символом свята.

Іменини сьогодні святкують:

Іван, Іларіон, Катерина, Софрон.