Про це повідомив брат загиблого бійця Вадим Коцюбайло у Facebook.
За його словами, прощання з Дмитром Коцюбайло буде у його рідному селі Бовшів 09 березня 2023 о 12:00 в будинку культури, а згодом в Церкві.
Поховання відбудеться 10 березня 2023 у Києві.
“Прощання з нашим Легендарним Дмитром Коцюбайло, другом Да Вінчі, сином, коханим, рідним, братом, побратимом завтра на рідній землі — с. Бовшів”, — написав Вадим.
Нагадаємо, що 7 березня, в бою під Бахмутом загинув Герой України, комбат Дмитро Коцюбайло.
З 2014 року він захищав незалежність України. Він був активним учасником “Революції гідности”. Учасник російсько-української війни, зокрема — командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької області, після одужання повернувся на фронт.
У 2021 році Володимир Зеленський нагородив Дмитра званням Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
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