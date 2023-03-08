9 березня у селі Бовшів Івано-Франківської області відбудеться прощання з бійцем 67-ї окремої механізованої бригади, комбатом Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі".

Про це повідомив брат загиблого бійця Вадим Коцюбайло у Facebook.

За його словами, прощання з Дмитром Коцюбайло буде у його рідному селі Бовшів 09 березня 2023 о 12:00 в будинку культури, а згодом в Церкві.

Поховання відбудеться 10 березня 2023 у Києві.

“Прощання з нашим Легендарним Дмитром Коцюбайло, другом Да Вінчі, сином, коханим, рідним, братом, побратимом завтра на рідній землі — с. Бовшів”, — написав Вадим.

Нагадаємо, що 7 березня, в бою під Бахмутом загинув Герой України, комбат Дмитро Коцюбайло.

З 2014 року він захищав незалежність України. Він був активним учасником “Революції гідности”. Учасник російсько-української війни, зокрема — командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької області, після одужання повернувся на фронт.

У 2021 році Володимир Зеленський нагородив Дмитра званням Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.