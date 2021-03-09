9 березня у світі відзначають Міжнародний день діджея та День народження ляльки Барбі. В Україні сьогодні святкують день народження Тараса Шевченка.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1497 — Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження.

1796 — у Парижі Наполеон I Бонапарт одружився з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері (розлучилися 1809 року).

1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.

1930 — у Харківському оперному театрі розпочався судовий процес Спілки визволення України (СВУ).

1934 — у Києві засноване видавництво «Веселка».

1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.

1957 — президент США Двайт Ейзенгавер обнародував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.

1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Лише першого року продажі сягли 350 тисяч.

1987 — ірландський гурт U2 випустив свій найвідоміший альбом «The Joshua Tree». Його CD-версія стала першим CD, проданим тиражем понад мільйон примірників.

2001 — у Києві неподалік будівлі Адміністрації Президента сталася сутичка учасників акції «Україна без Кучми» з міліцейським загоном спецпризначення. Після цього акція УБК пішла на спад.

Яке сьогодні церковне свято:

9 березня за церковним календарем – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі. У народі його називають Іванів день.

Прикмети погоди:

Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним;

На вулиці вітряно – незабаром прийде потепління;

Сніг – буде врожайний рік;

Якщо на деревах є бруньки, то літо буде раннім та спекотним.

9 березня день ангела святкують Іван, Іларіон, Катерина, Софрон.