Про це розповідають #Букви.
У США – День Ерла, National Sex Day, День Дональда Дака, День пирога з ревенем і полуницею, в Аргентині – День геолога, в Уганді – День героїв, в Ірландії – День святого Колумба Ірландського, в Іспанії – День регіону Мурсія, у Таїланді – День Ананди Махідона, в Йорданії – День коронації короля Абдалли.
Цей день в історії:
1786 — У Нью-Йорку вперше почали продавати морозиво.
1866 — метеорит “Княгиня” — упав на Закарпатті.
1801 — В Російській імперії заборонено публікацію в пресі оголошень про продаж кріпаків без землі.
1822 — У США запатентована штучна щелепа.
1898 — Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років.
1920 — відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро, у тому числі Миколаївський ланцюговий міст.
1934 — На екранах уперше з’явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак.
1984 — У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака.
1988 — Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м.
1994 — Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан).
1995 — У Сочі президенти Росії і України підписали договір про розділ Чорноморського флоту.
Яке сьогодні церковне свято:
9 червня віряни вшановують пам’ять Преподобного Нила та праведного Іоанна.
Прикмети погоди:
- Якщо вранці дуже спекотно, то найближчим часом очікується негоди;
- Якщо день ясний, але вже видно черв’яків, то до дощів;
- Якщо літній туман вранці, то буде гарний врожай грибів;
- Якщо чути стукіт дятла, то до негоди;
- Якщо на березі добре видно бруньки, то до спеки.
9 червня іменини відзначають власники таких імен: Іванна, Іван, Анастасія, Людмила, Діана, Леонід, Петро, Нил та Феодор.