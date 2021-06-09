9 червня у світі відзначають Міжнародний день друзів, Міжнародний день архівів, День Коралового трикутника, Всесвітній день боротьби з антифосфоліпідним синдромом, Міжнародний день кельтського мистецтва, День південноамериканського футболу, Всесвітній день акредитації.

Про це розповідають #Букви.

У США – День Ерла, National Sex Day, День Дональда Дака, День пирога з ревенем і полуницею, в Аргентині – День геолога, в Уганді – День героїв, в Ірландії – День святого Колумба Ірландського, в Іспанії – День регіону Мурсія, у Таїланді – День Ананди Махідона, в Йорданії – День коронації короля Абдалли.

Цей день в історії:

1786 — У Нью-Йорку вперше почали продавати морозиво.

1866 — метеорит “Княгиня” — упав на Закарпатті.

1801 — В Російській імперії заборонено публікацію в пресі оголошень про продаж кріпаків без землі.

1822 — У США запатентована штучна щелепа.

1898 — Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років.

1920 — відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро, у тому числі Миколаївський ланцюговий міст.

1934 — На екранах уперше з’явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак.

1984 — У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака.

1988 — Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м.

1994 — Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан).

1995 — У Сочі президенти Росії і України підписали договір про розділ Чорноморського флоту.

Яке сьогодні церковне свято:

9 червня віряни вшановують пам’ять Преподобного Нила та праведного Іоанна.

Прикмети погоди:

Якщо вранці дуже спекотно, то найближчим часом очікується негоди;

Якщо день ясний, але вже видно черв’яків, то до дощів;

Якщо літній туман вранці, то буде гарний врожай грибів;

Якщо чути стукіт дятла, то до негоди;

Якщо на березі добре видно бруньки, то до спеки.

9 червня іменини відзначають власники таких імен: Іванна, Іван, Анастасія, Людмила, Діана, Леонід, Петро, Нил та Феодор.