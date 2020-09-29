Журналісти видання The New York Times вивчили податкові декларації і звіти Trump Organization за 2010-2018 роки. Вони дізналися про те, як Дональд Трамп веде бізнес, а також - що не завжди платить податки в повному обсязі.

CNN виділив дев’ять важливих фактів про роботу Trump Inc.

Журналісти зробили акцент на тому, що бізнес-імперія американського президента не така успішна, як це презентують пресі. Багато років Трамп говорив американцям про те, що пишається своїми успіхами у веденні бізнесу. Але цифри в звітах про фінансову діяльність його компанії часом свідчать про зворотнє.

Матеріал The New York Times – це найглибший аналіз фінансів президента США. Журналісти вивчили докладні податкові звіти, які характеризують Трампа, як “бізнесмена, який заробляє сотні мільйонів доларів на рік, але при цьому постійно зазнає збитків”. Вони зазначили, що документи компанії показують реальну картину, тоді як сам Трамп створив якийсь образ “казково багатого бізнес-магната”.

У відповідь на публікацію журналістів Трамп сказав, що платить всі необхідні податки, незважаючи на те, що має право на деякі пільги. Юрист Trump Organization також не погодився з фактами, представленими журналістами, стверджуючи, що “більша частина з них, якщо не всі, не відповідають дійсності”.

Факт 1. Трамп роками не платив або не доплачував федеральний податок на прибуток

Журналісти стверджують, що Трамп не платив або не доплачував податок на прибуток протягом 11 з 18 років. Крім цього, вони з’ясували, що в 2016 – 2017 роках Трамп заплатив всього 750 доларів податків. У газеті пояснили, як йому це вдалося, виходячи з фінансових звітів компанії.

За 18 років Трамп заплатив 95 мільйонів доларів податків до федерального бюджету. Але більшу частину цієї суми, а саме 72,9 мільйонів доларів, йому вдалося повернути через різні способи компенсації.

Факт 2. Багато компаній Трампа постійно в “мінусі”

Деякі компанії Трампа дійсно процвітають і приносять президенту США дохід. Але є й ті, на яких він практично не заробляє.

Деякі з них щорічно втрачають мільйони, а то й десятки мільйонів доларів.

Серед нерентабельних бізнесів Трампа – поля для гольфу. За 18 років вони принесли збитків на не менше ніж 315 мільйонів доларів.

Факт 3. Найбільш прибутковий бізнес Трампа – Trump Tower

Щорічно, завдяки Trump Tower, Трамп заробляє понад 20 мільйонів доларів. З 2000 року – це 336,3 мільйона доларів.

Також досить прибутковий бізнес – частка Трампа в двох офісних хмарочосах в Нью-Йорку і Сан-Франциско. Він заробив на них близько 176,5 млн на кінець 2018 року.

Факт 4. Готель Трампа The Trump International Hotel – не рентабельний

П’ятизірковий готель The Trump International Hotel (Вашингтон, округ Колумбія) не рентабельний. Це доводить той факт, що з початку року, в зв’язку з пандемією коронавірусу, керівництво готелю попросило знизити їм орендну плату.

З дня відкриття, чотири роки тому, готель втратив більше 55 мільйонів доларів.

Факт 5. Вартість бренду “Трамп”

Брендинг прізвища американського президента – ще один із способів заробити. Товари з його прізвищем, такі як стейки і пляшки з водою, принесли президенту США близько 427,4 мільйонів доларів в період з 2004 по 2018 рік.

Факт 6. Брендинг через реаліті “The Apprentice”

З 2004 року на телеканалі NBC вийшло 14 сезонів реаліті-шоу “The Apprentice (“Учень”). Учасники проекту боролися за можливість працювати в бізнес-імперії Трампа. За даними журналістів, шоу підвищило рейтинг, репутацію і впізнаваність Трампа, а також принесло йому прибуток в розмірі 197,3 мільйони доларів.

Факт 7. Трамп заробляв на міжнародних угодах, будучи президентом

Після того як Трампа обрали президентом США, він продовжував заробляти навіть на державних угодах міжнародного рівня, що суперечить законодавству. За перші два роки роботи президентом його доходи від іноземних компаній виросли на 73 мільйони доларів.

До цього у Трампа були іноземні ділові інтереси, через що говорили про потенційний конфлікт інтересів. У 2016 році компанії Трампа співпрацювали з 140 іноземними компаніями в 25 країнах світу.

Факт 8. Доходи у вигляді гонорарів за “консультації”

Журналісти помітили закономірність щодо того, як Трамп списував податки нібито на гонорари за консультаційні послуги. Так, з 2010 до 2018 рік Трамп списав близько 26 мільйонів доларів на гонорари. Такі гонорари отримувала, в тому числі, його дочка Іванка Трамп, хоча вона працювала в цій же компанії.

Факт 9. Trump Organization складається з понад 500 компаній

Журналісти вперше описали масштаби сімейного бізнесу Трампа. Це сотні компаній, які практично повністю контролюються президентом.

Ті компанії, які не приносять прибуток, необхідні йому для “скорочення або списання податків”.