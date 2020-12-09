9 грудня світ відзначає Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам'яті жертв геноциду, День народження комп'ютерної миші, День пожвавлення, День народження Оле-Лукойє.

У США – День різдвяної листівки, День клоуна “Втомлений Віллі”, День кондитерських виробів, День лами, у Перу – День Армії, в Таджикистані – День геологів, у Танзанії – День Незалежності, у Фінляндії, Швеції – День лютефіска, в Швеції – День імбирного печива.

Пам’ятні дати:

1905 — у Франції прийнято закон про відокремлення церкви і держави.

1909 — створений футбольний клуб “Боруссія” (Дортмунд).

1917 — у Криму створений курултай, вищий орган кримських татар.

1918 — Директорія УНР ухвалила постанову про скасування законів гетьманського уряду в галузі робітничого законодавства й відновила закон про восьмигодинний

робочий день.

1948 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду й покарання за нього.

1953 — американська компанія “Дженерал Електрик” оголосила про звільнення всіх комуністів.

1968 — у Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп’ютерну мишу і гіпертекст.

1991 — Михайло Горбачов виступив проти створення СНД.

1994 — у Північній Атлантиці біля Канади зазнало аварії і затонуло суховантажне судно Чорноморського пароплавства “Сальвадор Альєнде”. Двоє членів екіпажу врятовані, 7 загинуло, 22 пропали безвісти.

1997 — зробили перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв’язку “Київстар”.

2004 — набрали чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України.

2011 — заявила про закриття українська студія GSC Game World, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. i Козаки. S.T.A.L.K.E.R. 2, проєкти компанії були заморожені.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Георгія, який народився приблизно у III столітті на території Каппадокії.

Батьки Георгія були християнами, так само і виховували свого сина. Георгій був на військовій службі при імператорі Діоклетіані. Але після того, як правитель ініціював гоніння християн, Георгій роздав все своє майно бідним людям, а сам вирушив до імператора і відкрито заявив, що є християнином. Незважаючи на те, що до цього Георгій служив вірою і правдою імператору, Діоклетіан наказав піддати його численним тортурам. За переказами, перед смертю Георгій осінив хресним знаменням статую Аполлона, після чого ідоли в храмі зруйнувалися. Дружина імператора кинулася до ніг Георгія і просила його пробачити Діоклетіана і гріхи, вчинені ним. У результаті, разом з Георгієм вона загинула від рук язичників. Згідно з переказами, одним з посмертно скоєних чудес Георгія є вбивство змія, який спустошував землі в Бейруті. Тому Георгія часто зображують саме зі списом.

Народні прикмети:

Багато снігу випало до цього дня – на Григорія (6 травня) все розтане, і нова трава виросте;

Холодний день передвіщає, що 9 грудня буде сильний мороз, а сама зима буде суворою;

Стійка заметіль протягом усього дня – раннє напування бджіл буде;

Іній 9 грудня – буде гарний урожай;

Північний вітер віщує морози.

За православним календарем іменини відзначають: Василь, Афанасій, Юліан, Михайло, Назар, Микола, Іван, Ілля.