W2 conference Kyiv: захід про поліпшення добробуту співробітників і формування результативних команд відбудеться 9 грудня

9 грудня 2020 року компанія Smile-Expo проведе першу w2 conference Kyiv, яка буде присвячена формуванню корпоративного добробуту та збереженню здоров’я на робочому місці.

На заході експерти розглянуть головні принципи Workplace Wellness і пояснять, як вибудувати систему турботи про співробітників, яка допомагає підвищувати результативність бізнесу і збільшувати прибуток. Вони поділяться особистим досвідом формування успішних команд і представлять універсальні практики, які допомагають розвивати творчий потенціал членів колективу та підвищувати їхню продуктивність.

Про спікерів та їхні доповіді

На конференції виступлять експерти у сфері HR, фахівці з внутрішніх комунікацій, психологи, коучі, керівники компаній і багато інших.

Представляємо першу п’ятірку спікерів:

Аліна Баженова – стратегічна маркетологиня, авторка трендбуку FUTURE.

Антон Новаковський – менеджер практики People Advisory Services EY в Україні.

Юлія Головко – менеджерка практики People Advisory Services в українському філіалі компанії EY.

Дмитро Суслов – директор українського «Бітрікс24».

Яніна Воловик – фахівчиня з внутрішніх комунікацій у Genesis.

Експерти розкажуть про важливість корпоративної культури для бізнесу, вплив фінансового добробуту на продуктивність персоналу й особливості застосування інструментів Total Rewards в Україні. Вони дадуть рекомендації зі створення в компанії системи внутрішніх комунікацій, а також пояснять, як сформувати команду мрії та утримати на робочому місці співробітників різних поколінь.

Повний список спікерів і тем їхніх доповідей – на сайті w2 conference Kyiv.

Організатор і місце проведення події

Конференцію проводить міжнародна компанія Smile-Expo, яка спеціалізується на організації галузевих івентів, що присвячені інноваціям.

W2 conference Kyiv відбудеться 9 грудня в Києві в Pochayna Event Hall, на третьому поверсі ТЦ Gorodok за адресою: проспект Степана Бандери, 23.

Приєднуйтеся до івенту! Квитки вже в продажу.

Програма та реєстрація – на kyiv.w2conf.events.