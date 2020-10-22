9 грудня 2020 року компанія Smile-Expo проведе першу w2 conference Kyiv, яка буде присвячена формуванню корпоративного добробуту та збереженню здоров’я на робочому місці.
На заході експерти розглянуть головні принципи Workplace Wellness і пояснять, як вибудувати систему турботи про співробітників, яка допомагає підвищувати результативність бізнесу і збільшувати прибуток. Вони поділяться особистим досвідом формування успішних команд і представлять універсальні практики, які допомагають розвивати творчий потенціал членів колективу та підвищувати їхню продуктивність.
Про спікерів та їхні доповіді
На конференції виступлять експерти у сфері HR, фахівці з внутрішніх комунікацій, психологи, коучі, керівники компаній і багато інших.
Представляємо першу п’ятірку спікерів:
- Аліна Баженова – стратегічна маркетологиня, авторка трендбуку FUTURE.
- Антон Новаковський – менеджер практики People Advisory Services EY в Україні.
- Юлія Головко – менеджерка практики People Advisory Services в українському філіалі компанії EY.
- Дмитро Суслов – директор українського «Бітрікс24».
- Яніна Воловик – фахівчиня з внутрішніх комунікацій у Genesis.
Експерти розкажуть про важливість корпоративної культури для бізнесу, вплив фінансового добробуту на продуктивність персоналу й особливості застосування інструментів Total Rewards в Україні. Вони дадуть рекомендації зі створення в компанії системи внутрішніх комунікацій, а також пояснять, як сформувати команду мрії та утримати на робочому місці співробітників різних поколінь.
Повний список спікерів і тем їхніх доповідей – на сайті w2 conference Kyiv.
Організатор і місце проведення події
Конференцію проводить міжнародна компанія Smile-Expo, яка спеціалізується на організації галузевих івентів, що присвячені інноваціям.
W2 conference Kyiv відбудеться 9 грудня в Києві в Pochayna Event Hall, на третьому поверсі ТЦ Gorodok за адресою: проспект Степана Бандери, 23.
Приєднуйтеся до івенту! Квитки вже в продажу.
Програма та реєстрація – на kyiv.w2conf.events.