Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати:
1918 – Директорія УНР ухвалила постанову про відміну законів гетьманського уряду в сфері робочого законодавства та відновила закон про восьмигодинний робочий день.
1953 – Компанія “Дженерал Електрик” оголосила про звільнення всіх співробітників-комуністів.
1968 – Дуглас Енгельбарт уперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп’ютерну мишу та гіпертекст.
1990 – Перемога на президентських виборах Леха Валенси, який став першим безпосередньо обраним президентом Польщі.
1997 – Здійснено перший дзвінок у мережі мобільного зв’язку “Київстар”.
2005 – У Лондоні завершено експлуатацію на лінійних маршрутах “Рутмайстрів” – знаменитих двоповерхових червоних автобусів.
2011 – Заявила про закриття українська студія GSC Game Publishing, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. та Козаки. У 2014 році компанію відродять.
Сьогодні народилися:
- 1608 – Джон Мілтон, видатний англійський поет.
- 1651 – Данило Туптало, український письменник, церковний і громадський діяч.
- 1717 – Йоганн Вінкельман, німецький мистецтвознавець, основоположник сучасних уявлень про античне мистецтво та археологію.
- 1748 – Клод-Луї Бертолле, французький хімік, вперше використав хлор для відбілювання паперу та тканини.
- 1826 – Лев Лагоріо, відомий художник-мариніст. Перший учень Айвазовського, його підмайстер, представник кіммерійської школи живопису.
- 1842 – Каразін Микола Миколайович, художник-баталіст і письменник; онук засновника Харківського університету Василя Каразіна; народився в родовому маєтку – слободі Ново-Борисоглібській (нині село Кручик) Богодухівського повіту.
- 1863 – Борис Грінченко, український письменник, етнограф, мовознавець, перекладач.
- 1861 – Євген Чикаленко, український громадський і культурний діяч, меценат, теоретик і практик сільського господарства.
- 1876 – Михайло Глібовицький, український письменник і громадський діяч.
- 1897 – Борис Тен (Микола Хомичевський), український поет і перекладач.
- 1901 – Еден фон Хорват, австрійський драматург угорського походження, автор п’єс: “Смерть у Моренгассі”, “Казки Віденського лісу”, “Казимир і Кароліна”, “Дон Жуан повертається з війни”, романів: “Одвічний обиватель”, “Юність без Бога”. Лауреат престижної премії Генріха Кляйста (1931). Після приходу до влади нацистів його книжки були заборонені та спалені на сумнозвісному книжковому аутодафе у Мюнхені 1933 року.
- 1915 – Володимир Ярема (Дмитрій), Патріарх Київський і всієї України.
- 1925 – Патріарх Володимир (Володимир Романюк) – український православний релігійний діяч, богослов, Патріарх Київський і всієї Руси-України (УПЦ КП).
- 1932 – Дональд Берд, американський джазовий трубач і композитор.
- 1953 – Джон Малкович, американський актор, продюсер і режисер
- 1955 – Марія Яцимирська, український філолог і політолог, доктор політичних наук Українського вільного університету, завідувач кафедри мови засобів масової інформації Львівського університету імені Івана Франка
9 грудня православні святкують річницю освячення храму великомученика Георгія Побідоносця у Києві. Георгій вважається одним із найшанованіших святих. Святкування заснували на згадку про освячення Георгіївського храму в Києві в 1051-1054 рр. Георгій вважається небесним покровителем князя Ярослава Мудрого.
Іменини: Василь, Опанас, Юліан, Михайло, Назар, Микола, Іван, Ілля.
Із давніх-давен вважалося, що саме в цей день зима остаточно вступає в свої права і починаються справжні морози.
У цей день було прийнято, виїжджаючи куди-небудь у справах, молитися за вдале подолання шляху. Також до цього дня потрібно було роздати всі борги, інакше можна було прожити все життя в боржниках.
Народні прикмети
9 грудня відзначається Юр’їв день. У народі цей день називався Єгорій Зимовий, Юрій Холодний.
На Юр’їв день слухали воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, а якщо чути звуки – варто чекати на сильні заметілі та морози.
За днем Єгорія визначали і майбутній урожай: «Якщо до осіннього Єгорія випаде багато снігу, то на весняного – буде трава».
Багато снігу випало до цього моменту – на Григорія (6 травня) все розтане, і нова трава виросте.
Холодний день передвіщає, що 9 грудня буде сильний мороз, а сама зима буде суворою.
Стійка заметіль протягом усього дня – раннє напування бджіл буде.
Випав іній 9 грудня – буде гарний урожай.
Північний вітер віщує морози.