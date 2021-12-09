9 грудня відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією, День вшанування жертв злочину геноциду, День єврейської книги, Всесвітній день техно-музики, у США – день ветеринарної медицини, День лами, День клоуна "Сумний Віллі" та день кондитерських виробів.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати:

1918 – Директорія УНР ухвалила постанову про відміну законів гетьманського уряду в сфері робочого законодавства та відновила закон про восьмигодинний робочий день.

1953 – Компанія “Дженерал Електрик” оголосила про звільнення всіх співробітників-комуністів.

1968 – Дуглас Енгельбарт уперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп’ютерну мишу та гіпертекст.

1990 – Перемога на президентських виборах Леха Валенси, який став першим безпосередньо обраним президентом Польщі.

1997 – Здійснено перший дзвінок у мережі мобільного зв’язку “Київстар”.

2005 – У Лондоні завершено експлуатацію на лінійних маршрутах “Рутмайстрів” – знаменитих двоповерхових червоних автобусів.

2011 – Заявила про закриття українська студія GSC Game Publishing, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. та Козаки. У 2014 році компанію відродять.

Сьогодні народилися:

1608 – Джон Мілтон, видатний англійський поет.

1651 – Данило Туптало, український письменник, церковний і громадський діяч.

1717 – Йоганн Вінкельман, німецький мистецтвознавець, основоположник сучасних уявлень про античне мистецтво та археологію.

1748 – Клод-Луї Бертолле, французький хімік, вперше використав хлор для відбілювання паперу та тканини.

1826 – Лев Лагоріо, відомий художник-мариніст. Перший учень Айвазовського, його підмайстер, представник кіммерійської школи живопису.

1842 – Каразін Микола Миколайович, художник-баталіст і письменник; онук засновника Харківського університету Василя Каразіна; народився в родовому маєтку – слободі Ново-Борисоглібській (нині село Кручик) Богодухівського повіту.

1863 – Борис Грінченко, український письменник, етнограф, мовознавець, перекладач.

1861 – Євген Чикаленко, український громадський і культурний діяч, меценат, теоретик і практик сільського господарства.

1876 – Михайло Глібовицький, український письменник і громадський діяч.

1897 – Борис Тен (Микола Хомичевський), український поет і перекладач.

1901 – Еден фон Хорват, австрійський драматург угорського походження, автор п’єс: “Смерть у Моренгассі”, “Казки Віденського лісу”, “Казимир і Кароліна”, “Дон Жуан повертається з війни”, романів: “Одвічний обиватель”, “Юність без Бога”. Лауреат престижної премії Генріха Кляйста (1931). Після приходу до влади нацистів його книжки були заборонені та спалені на сумнозвісному книжковому аутодафе у Мюнхені 1933 року.

1915 – Володимир Ярема (Дмитрій), Патріарх Київський і всієї України.

1925 – Патріарх Володимир (Володимир Романюк) – український православний релігійний діяч, богослов, Патріарх Київський і всієї Руси-України (УПЦ КП).

1932 – Дональд Берд, американський джазовий трубач і композитор.

1953 – Джон Малкович, американський актор, продюсер і режисер

1955 – Марія Яцимирська, український філолог і політолог, доктор політичних наук Українського вільного університету, завідувач кафедри мови засобів масової інформації Львівського університету імені Івана Франка

9 грудня православні святкують річницю освячення храму великомученика Георгія Побідоносця у Києві. Георгій вважається одним із найшанованіших святих. Святкування заснували на згадку про освячення Георгіївського храму в Києві в 1051-1054 рр. Георгій вважається небесним покровителем князя Ярослава Мудрого.

Іменини: Василь, Опанас, Юліан, Михайло, Назар, Микола, Іван, Ілля.

Із давніх-давен вважалося, що саме в цей день зима остаточно вступає в свої права і починаються справжні морози.

У цей день було прийнято, виїжджаючи куди-небудь у справах, молитися за вдале подолання шляху. Також до цього дня потрібно було роздати всі борги, інакше можна було прожити все життя в боржниках.

Народні прикмети

9 грудня відзначається Юр’їв день. У народі цей день називався Єгорій Зимовий, Юрій Холодний.

На Юр’їв день слухали воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, а якщо чути звуки – варто чекати на сильні заметілі та морози.

За днем Єгорія визначали і майбутній урожай: «Якщо до осіннього Єгорія випаде багато снігу, то на весняного – буде трава».

Багато снігу випало до цього моменту – на Григорія (6 травня) все розтане, і нова трава виросте.

Холодний день передвіщає, що 9 грудня буде сильний мороз, а сама зима буде суворою.

Стійка заметіль протягом усього дня – раннє напування бджіл буде.

Випав іній 9 грудня – буде гарний урожай.

Північний вітер віщує морози.