9 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

9 грудня відзначаються Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цього злочину та Міжнародний день боротьби з корупцією. За церковним календарем вшановують пам’ять святого Аліпія та день Георгія (Юрія) Переможця.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цього злочину: у вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН постановила проголосити 9 грудня Міжнародним днем пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цього злочину (A/RES/69/323). Ця дата була обрана в зв’язку з тим, що в цей день в 1948 році була прийнята Конвенція про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього.

Приймаючи цю резолюцію без голосування, всі 193 держави-члена тим самим підтвердили, що кожна окрема держава відповідальна за захист свого населення від геноциду, що така відповідальність передбачає попередження цього злочину, зокрема за підбурювання до нього.

Міжнародний день боротьби з корупцією: відзначається щорічно з ініціативи ООН 9 грудня, відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/58/4. Цього дня у 2003 році в мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, прийнята Генеральною асамблеєю 1 листопада 2003 року.

Документ зобов’язує держави, які підписали його, оголосити карним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Відповідно до одного з положень конвенції, необхідно повертати кошти до тієї країни, звідки вони надійшли в результаті корупції. Конвенція – перший документ такого роду. Він особливо важливий для країн, де корумпованість всіх структур завдає шкоди національному добробуту.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Шрі-Ланка – День військово-морського флоту

Перу – День армії

Танзанія – День Незалежності

Цього дня у світі:

1905 — у Франції прийнято закон про відокремлення церкви і держави.

1909 — створений футбольний клуб “Боруссія” (Дортмунд).

1917 — у Криму створений курултай, вищий орган кримських татар.

1918 — Директорія УНР ухвалила постанову про скасування законів гетьманського уряду в галузі робітничого законодавства й відновила закон про восьмигодинний робочий день.

1948 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду й покарання за нього.

1953 — американська компанія “Дженерал Електрик” оголосила про звільнення всіх комуністів.

1968 — у Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп’ютерну мишу і гіпертекст.

1991 — Михайло Горбачов виступив проти створення СНД

1994 — у Північній Атлантиці біля Канади зазнало аварії і затонуло суховантажне судно Чорноморського пароплавства «Сальвадор Альєнде». Двоє членів екіпажу врятовані, 7 загинуло, 22 пропали безвісти.

1997 — зробили перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв’язку “Київстар”

2004 — набрали чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України.

2007 — в Ялті відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.

2011 — заявила про закриття українська студія GSC Game World, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. i Козаки. S.T.A.L.K.E.R. 2, проєкти компанії були заморожені.

Яке сьогодні церковне свято:

9 грудня за церковним календарем — день пам’яті святого Аліпія та день Георгія (Юрія) Переможця.

Святий Аліпій жив наприкінці VI — на початку VII століття. За легендою, коли він народився, то кімнату осяяло сліпуче світло. Тому його батьки одразу зрозуміли, що у них з’явилося благословенне дитя.

Георгій (Юрій) Переможець народився у Каппадокії у III столітті. На той час ця територія належала Римській імперії. Він був сином хлібороба, навіть його ім’я з грецької перекладається як “хлібороб”. Родина була християнською та глибоко вірила в Бога. Батько помер рано мученицькою смертю, тому мати виховувала сина сама. В юному віці Георгій вступив до римського війська і навіть отримав відзнаки за бойову славу від самого імператора Діоклетіана.

Прикмети:

На вулицях мало снігу — можна чекати на зелену траву до травня

Почули виття вовків — зима буде холодною

Цього дня заморозки — потрібно приготуватися до лютих морозів

Цього дня сильна хуртовина — весна прийде рано

Традиції:

Серед наших предків існувало повір’я, що 9 грудня не можна нічого брати у борг, а навпаки, краще віддати всі борги.

Також краще не вирушати в далекі поїздки. Але якщо цього неможливо уникнути, обов’язково замовте в храмі молебень про вдалий і спокійний шлях.

Георгія Переможця вважають покровителем домашньої худоби, а тому цього дня наші предки проводили особливий обряд: діставали з печі вуглинки, кидали у воду і давали худобі напитися. Вірили, що так вона стане здоровою і легко переживе зиму.

Іменини цього дня святкують:

Афанасій, Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків.