#Букви зібрали факти про події цього дня.

У Казахстані сьогодні День працівників водного господарства, в Південному Судані і Аргентині – День незалежності, в Панамі – День жертв, у Азербайджані – День працівників дипломатичної служби, а в Марокко – День Хасана II.

Православні свята 9 липня

9 липня відзначається народне свято Давид-суничник. Його назва походить від імені преподобного Давида Солунського. Є частиною “купальських святкувань”, що закінчуються в Петрів день

Свого часу Давид Солунський трудився в монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія.

Поселившись поблизу міста Салоніки, він влаштував собі курінь під мигдальним деревом і прожив в ньому 70 років.

Давид отримав від Бога дар чудотворення, багатьох зцілив від хвороб.

Він був як би ангел у плоті, міг брати в руки жар для здійснення кадіння.

На Давида суничника потрібно було йти по ягоди. Під час збору врожаю суниці також брали листя цієї рослини і готували на його основі різні засоби. Висушені листя могли додавати в чай ​​- він допомагає відновити сили, підвищує імунітет і покращує самопочуття. У цей період бджоли починали дуже активно збирати мед.

Народні прикмети на Давида суничника: що не можна робити

  • Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.
  • Засуха – до самої осені грибів не буде.
  • Якщо миші і свині починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточному році.
  • Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.
  • Якщо необхідно позичити грошей, можна покласти в кишеню траву суниці і відправлятися просити в борг – прикмета до того, що відповідь буде позитивною.
  • Є і ще одна грошова прикмета: якщо запалити в будинку на Давида білу свічку – весь рік будуть водитися гроші і достаток.
  • Велика кількість роси віщує рясний урожай огірків.
  • Багато ягід свідчать про холодну зиму.
  • Рясний дощ – до вологого вересня.
  • Сильний запах польових квітів – до дощу.
  • Закритий квітка у берізки – до вечірнього зливі.

Що не можна робити:

  • Необережно поводитися з вогнем.
  • Ігнорувати тих, хто просить: в цей день рекомендується пожертвувати жебракові трохи грошей.
  • Кричати на домашніх улюбленців.

9 липня: цей день в історії

1877 – в Уїмблдоні стартував перший чемпіонат з тенісу, який провів Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету.

1887 – англійський фабрикант паперу Джон Дікінсон (John Dickinson) на щорічній зустрічі виробників паперу представив на урочистому обіді перші паперові серветки.

1900 – королева Вікторія дала своє схвалення Закону про освіту Австралійської федерації, на підставі якого створено нову державу Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).

1938 – в магазини Великобританії надійшли 35 мільйонів протигазів. Вперше ці засоби захисту були запропоновані цивільному населенню.

1957 – відкритий 102-й елемент таблиці Менделєєва – нобелій.

1997 – Україна підписала договір про співпрацю з НАТО.

2002 – безпрецедентна медична помилка в Великобританії. В результаті недбалості лікарів у білої пари в клініці штучного запліднення народилася темношкіра двійня. Батьки вважають, що співробітники лабораторії переплутали пробірки.

Іменинники 9 липня

1764 – Енн Редкліфф, англійська письменниця, одна із засновниць готичного роману.

1802 – Томас Девенпорт, американський коваль, винахідник, сконструював перший роторний електродвигун постійного струму.

1819 – Еліас Хоу, американський технік, підприємець, один з винахідників швейної машини.

1950 – Віктор Янукович, український політик і державний діяч, президент України (2010-2014).

1951 – Кріс Купер, американський актор, лауреат премій “Оскар” і “Золотий глобус”.

1956 – Том Хенкс, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, володар двох “Оскарів”, чотирьох “Золотих глобусів” та інших нагород.

FILE – In this Jan. 5, 2020 file photo, Tom Hanks arrives at the 77th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Calif. For the first time in its lengthy history, ‘Saturday Night Live’ held an all-quarantine version, which aired Saturday, April 11 with stars delivering taped material primarily from their homes. Coronavirus pioneer Hanks was the guest host, with Chris Martin the musical guest and cameos from Larry David portraying Bernie Sanders and Alec Baldwin as President Donald Trump. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Давид, Діонісій (Денис), Іван, Тихон, Павло, Вероніка, Зенон.