#Букви зібрали факти про події цього дня.
У Казахстані сьогодні День працівників водного господарства, в Південному Судані і Аргентині – День незалежності, в Панамі – День жертв, у Азербайджані – День працівників дипломатичної служби, а в Марокко – День Хасана II.
Православні свята 9 липня
9 липня відзначається народне свято Давид-суничник. Його назва походить від імені преподобного Давида Солунського. Є частиною “купальських святкувань”, що закінчуються в Петрів день
Свого часу Давид Солунський трудився в монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія.
Поселившись поблизу міста Салоніки, він влаштував собі курінь під мигдальним деревом і прожив в ньому 70 років.
Давид отримав від Бога дар чудотворення, багатьох зцілив від хвороб.
Він був як би ангел у плоті, міг брати в руки жар для здійснення кадіння.
На Давида суничника потрібно було йти по ягоди. Під час збору врожаю суниці також брали листя цієї рослини і готували на його основі різні засоби. Висушені листя могли додавати в чай - він допомагає відновити сили, підвищує імунітет і покращує самопочуття. У цей період бджоли починали дуже активно збирати мед.
Народні прикмети на Давида суничника: що не можна робити
- Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.
- Засуха – до самої осені грибів не буде.
- Якщо миші і свині починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточному році.
- Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.
- Якщо необхідно позичити грошей, можна покласти в кишеню траву суниці і відправлятися просити в борг – прикмета до того, що відповідь буде позитивною.
- Є і ще одна грошова прикмета: якщо запалити в будинку на Давида білу свічку – весь рік будуть водитися гроші і достаток.
- Велика кількість роси віщує рясний урожай огірків.
- Багато ягід свідчать про холодну зиму.
- Рясний дощ – до вологого вересня.
- Сильний запах польових квітів – до дощу.
- Закритий квітка у берізки – до вечірнього зливі.
Що не можна робити:
- Необережно поводитися з вогнем.
- Ігнорувати тих, хто просить: в цей день рекомендується пожертвувати жебракові трохи грошей.
- Кричати на домашніх улюбленців.
9 липня: цей день в історії
1877 – в Уїмблдоні стартував перший чемпіонат з тенісу, який провів Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету.
1887 – англійський фабрикант паперу Джон Дікінсон (John Dickinson) на щорічній зустрічі виробників паперу представив на урочистому обіді перші паперові серветки.
1900 – королева Вікторія дала своє схвалення Закону про освіту Австралійської федерації, на підставі якого створено нову державу Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).
1938 – в магазини Великобританії надійшли 35 мільйонів протигазів. Вперше ці засоби захисту були запропоновані цивільному населенню.
1957 – відкритий 102-й елемент таблиці Менделєєва – нобелій.
1997 – Україна підписала договір про співпрацю з НАТО.
2002 – безпрецедентна медична помилка в Великобританії. В результаті недбалості лікарів у білої пари в клініці штучного запліднення народилася темношкіра двійня. Батьки вважають, що співробітники лабораторії переплутали пробірки.
Іменинники 9 липня
1764 – Енн Редкліфф, англійська письменниця, одна із засновниць готичного роману.
1802 – Томас Девенпорт, американський коваль, винахідник, сконструював перший роторний електродвигун постійного струму.
1819 – Еліас Хоу, американський технік, підприємець, один з винахідників швейної машини.
1950 – Віктор Янукович, український політик і державний діяч, президент України (2010-2014).
1951 – Кріс Купер, американський актор, лауреат премій “Оскар” і “Золотий глобус”.
1956 – Том Хенкс, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, володар двох “Оскарів”, чотирьох “Золотих глобусів” та інших нагород.
Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Давид, Діонісій (Денис), Іван, Тихон, Павло, Вероніка, Зенон.