У четвер, 9 липня, в народі відзначають Давида-суничника. Вважається, що якщо сьогоднішній день буде сонячним, то хороша погода протримається до осені.

#Букви зібрали факти про події цього дня.

У Казахстані сьогодні День працівників водного господарства, в Південному Судані і Аргентині – День незалежності, в Панамі – День жертв, у Азербайджані – День працівників дипломатичної служби, а в Марокко – День Хасана II.

Православні свята 9 липня

9 липня відзначається народне свято Давид-суничник. Його назва походить від імені преподобного Давида Солунського. Є частиною “купальських святкувань”, що закінчуються в Петрів день

Свого часу Давид Солунський трудився в монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія.

Поселившись поблизу міста Салоніки, він влаштував собі курінь під мигдальним деревом і прожив в ньому 70 років.

Давид отримав від Бога дар чудотворення, багатьох зцілив від хвороб.

Він був як би ангел у плоті, міг брати в руки жар для здійснення кадіння.

На Давида суничника потрібно було йти по ягоди. Під час збору врожаю суниці також брали листя цієї рослини і готували на його основі різні засоби. Висушені листя могли додавати в чай ​​- він допомагає відновити сили, підвищує імунітет і покращує самопочуття. У цей період бджоли починали дуже активно збирати мед.

Народні прикмети на Давида суничника: що не можна робити

Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.

Засуха – до самої осені грибів не буде.

Якщо миші і свині починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточному році.

Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

Якщо необхідно позичити грошей, можна покласти в кишеню траву суниці і відправлятися просити в борг – прикмета до того, що відповідь буде позитивною.

Є і ще одна грошова прикмета: якщо запалити в будинку на Давида білу свічку – весь рік будуть водитися гроші і достаток.

Велика кількість роси віщує рясний урожай огірків.

Багато ягід свідчать про холодну зиму.

Рясний дощ – до вологого вересня.

Сильний запах польових квітів – до дощу.

Закритий квітка у берізки – до вечірнього зливі.

Що не можна робити:

Необережно поводитися з вогнем.

Ігнорувати тих, хто просить: в цей день рекомендується пожертвувати жебракові трохи грошей.

Кричати на домашніх улюбленців.

9 липня: цей день в історії

1877 – в Уїмблдоні стартував перший чемпіонат з тенісу, який провів Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету.

1887 – англійський фабрикант паперу Джон Дікінсон (John Dickinson) на щорічній зустрічі виробників паперу представив на урочистому обіді перші паперові серветки.

1900 – королева Вікторія дала своє схвалення Закону про освіту Австралійської федерації, на підставі якого створено нову державу Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).

1938 – в магазини Великобританії надійшли 35 мільйонів протигазів. Вперше ці засоби захисту були запропоновані цивільному населенню.

1957 – відкритий 102-й елемент таблиці Менделєєва – нобелій.

1997 – Україна підписала договір про співпрацю з НАТО.

2002 – безпрецедентна медична помилка в Великобританії. В результаті недбалості лікарів у білої пари в клініці штучного запліднення народилася темношкіра двійня. Батьки вважають, що співробітники лабораторії переплутали пробірки.

Іменинники 9 липня

1764 – Енн Редкліфф, англійська письменниця, одна із засновниць готичного роману.

1802 – Томас Девенпорт, американський коваль, винахідник, сконструював перший роторний електродвигун постійного струму.

1819 – Еліас Хоу, американський технік, підприємець, один з винахідників швейної машини.

1950 – Віктор Янукович, український політик і державний діяч, президент України (2010-2014).

1951 – Кріс Купер, американський актор, лауреат премій “Оскар” і “Золотий глобус”.

1956 – Том Хенкс, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, володар двох “Оскарів”, чотирьох “Золотих глобусів” та інших нагород.

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Давид, Діонісій (Денис), Іван, Тихон, Павло, Вероніка, Зенон.