Сьогодні, 9 червня, в світі відзначають День друзів, День пускання мильних бульбашок, Міжнародний день архівів, День Коралового трикутника і Міжнародний день акредитації.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії

У США святкують День Дональда Дака, День людей похилого віку, День пирога з ревенем і полуницею, в Уганді – День героїв, в Ірландії – День святого Колумба Ірландського, на Аландських островах – День автономії, в Південній Америці, Уругваї – День американського футболу.

Пам’ятні дати 9 червня

У 1822 році в США Чарльз Грем запатентував штучну щелепу.

У 1889 році на місці спалення Джордано Бруно в Римі був відкритий пам’ятник на його честь.

У 1934 році вийшов перший мультфільм про Дональда Дака.

У 1959 році на воду було спущено перший підводний човен з балістичними ракетами – “Джордж Вашингтон”.

У 1993 році вийшов фільм Стівена Спілберга “Парк юрського періоду”.

У 2015 році на території нафтобази ТОВ “Побутрембудматеріали” біля Глевахи, що на Київщині, стався вибух. Тоді загинули троє пожежників ДСНС України. Це був наймасштабніша пожежа в історії України. Всього з полум’ям боролися 939 чоловік і 117 одиниць техніки, а позмінно в цілодобовому режимі одночасно працювали більше двох сотень людей і понад півсотні одиниць техніки.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 червня вшановує пам’ять мучениці Феодори Олександрійської. У народі день назвали Федорин.

9 червня іменини Іменини у Анастасії, Нілу, Івана, Ферапонта, Федора, Пелагеї та Діани.

Народні прикмети на 9 червня:

Якщо за вікном сонячно, а дятел сильно стукає дзьобом, то скоро буде дощ.

З раннього ранку душно – до негоди.

Ліс шумить в безвітряну погоду – до дощу.

Нічна роса довго не висихає – до грози.

Що не можна робити сьогодні:

Не рекомендується робити генеральне прибирання вдома, а також працювати у дворі.

Сьогодні не варто з’ясовувати стосунки з оточуючими і лихословити.

Увечері не можна виносити сміття з хати.

Не можна стригтися, в’язати, плести, вишивати, шити.