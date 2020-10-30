Про це повідомляють міжнародні агентства Reuters та AP.
Як повідомлялося раніше, в четвер, 22 жовтня, конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт в разі серйозної й незворотної інвалідності плода або його невиліковного захворювання суперечить Конституції країни.
Таким чином суд обмежив і без того обмежений перелік випадків, в яких жінки мають змогу зробити аборт. Відтепер аборт у Польщі стане можливим лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у разі, якщо вагітність несе загрозу для життя жінки. Через таке рішення суду в Польщі, попри важку епідемічну ситуацію та жорсткий карантин, спалахнули масові протести.
У п’ятницю, на дев’ятий день протестів, близько 10 тисяч вийшли на марш центром Варшави.
Це була наймасштабніша з акцій протесту проти заборони абортів.
To naprawdę robi wrażenie #StrajkKobiet #strajk #Warszawa pic.twitter.com/KHRKvdTWIW
— Dariusz Bruncz 🇵🇱🇪🇺 (@d_bruncz) October 30, 2020
Warszawa #StrajkKobiet
Anna Tormenta, dziękuję za materiał. pic.twitter.com/Zpa60CZBxn
— Łukasz Bok (@LukaszBok) October 30, 2020
В акції взяли участь люди різного віку і статі. Чимало з них мали чорні парасольки та плакати з феміністичними галами. Мітингувальники викрикували звернення до уряду з вимогою до нього подати у відставку. Також лунали гасла на підтримку можливості для жінок приймати рішення щодо вагітності.
Кореспонденти AP також зауважують, що деякі лозунги-звернення до консервативного уряду містили лайку.
Активісти попрямували маршем до будинку лідера керівної партії “Право і справедливість” Ярослава Качинського, проте правоохоронці перекрили шлях до будівлі на значній відстані до нього.
Загалом охорону громадського порядку в місті було посилено під час протестів. Це пов’язано з інформацією про напади та можливі напади з боку ультраправих груп, що підтримують рішення суду.
Учасники маршу та ультраправі групи вступали у конфронтацію, місцями для убезпечення активістів поліція створювала живий кордони між групами. Про поранених не повідомляється.
За повідомленням місцевого видання TVN, група осіб, яку описують як “хуліганів”, вчиняла чимало провокацій, зокрема, жбурляючи у бік протестувальників та поліціянтів файєри. Поліціянти застосовували електрошокери, 15 осіб затримано.
Warszawa teraz.
Uważajcie na siebie!!!
— KSIĄŻĘ PÓŁKRWI #NośMaseczkę (@batofthedungeon) October 30, 2020
Warszawa dzisiaj.
Autor nagrania pisze: dostałem czymś w głowę od tyłu. Naziol wyrwał mi komórkę i wyrzucił. Inny ją podniósł i rzucił o ziemię. Ale później ją oddał.
— KSIĄŻĘ PÓŁKRWI #NośMaseczkę (@batofthedungeon) October 30, 2020
Національний прокурор погрожував організаторам протестів кримінальною відповідальністю за “заподіяння епідеміологічної загрози”.
Лідерка руху за аборти в Польщі Марта Лемпарт закликала активістів повідомляти про будь-які напади та чинити опір будь-яким погрозам переслідування або штрафам за участь в акції.
Примітно, що мер Варшави Рафал Тшасковський, представник опозиційної партії “Громадянська коаліція”, приєднався до учасників акцій. Він закликав до діалогу між протестувальниками та урядом.
- У липні поточного року уряд Польщі анонсував вихід країни з угоди Ради Європи проти домашнього насильства (Стамбульська конвенція). #Букви розповідали, що це за документ, і що він передбачає.