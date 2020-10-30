Про це повідомляють міжнародні агентства Reuters та AP.

Як повідомлялося раніше, в четвер, 22 жовтня, конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт в разі серйозної й незворотної інвалідності плода або його невиліковного захворювання суперечить Конституції країни.

Таким чином суд обмежив і без того обмежений перелік випадків, в яких жінки мають змогу зробити аборт. Відтепер аборт у Польщі стане можливим лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у разі, якщо вагітність несе загрозу для життя жінки. Через таке рішення суду в Польщі, попри важку епідемічну ситуацію та жорсткий карантин, спалахнули масові протести. 

У п’ятницю, на дев’ятий день протестів, близько 10 тисяч вийшли на марш центром Варшави.

Фото: РАР

Фото: РАР

Фото: РАР

Це була наймасштабніша з акцій протесту проти заборони абортів.

В акції взяли участь люди різного віку і статі. Чимало з них мали чорні парасольки та плакати з феміністичними галами. Мітингувальники викрикували звернення до уряду з вимогою до нього подати у відставку. Також лунали гасла на підтримку можливості для жінок приймати рішення щодо вагітності.

Кореспонденти AP також зауважують, що деякі лозунги-звернення до консервативного уряду містили лайку.

Фото: tvnwarszawa

Фото: tvnwarszawa

Фото: АР

Фото: РАР

Фото: РАР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Активісти попрямували маршем до будинку лідера керівної   партії “Право і справедливість” Ярослава Качинського, проте правоохоронці перекрили шлях до будівлі на значній відстані до нього.

Фото: РАР

Загалом охорону громадського порядку в місті було посилено під час протестів. Це   пов’язано з інформацією про напади та можливі напади з боку ультраправих груп, що підтримують рішення суду.

Учасники маршу та ультраправі групи вступали у конфронтацію, місцями для убезпечення активістів поліція створювала живий кордони між групами. Про поранених не повідомляється.

Фото: АР

Фото: АР

За повідомленням місцевого видання TVN, група осіб, яку описують як “хуліганів”, вчиняла чимало провокацій, зокрема, жбурляючи у бік протестувальників та поліціянтів файєри. Поліціянти застосовували електрошокери, 15 осіб затримано.

Національний прокурор погрожував організаторам протестів кримінальною відповідальністю за “заподіяння епідеміологічної загрози”.

Лідерка руху за аборти в Польщі Марта Лемпарт закликала активістів повідомляти про будь-які напади та чинити опір   будь-яким погрозам переслідування або штрафам за участь в акції.

Примітно, що мер Варшави Рафал Тшасковський, представник опозиційної партії “Громадянська коаліція”, приєднався до учасників акцій. Він закликав до діалогу між протестувальниками та урядом.