Про це він заявив у відеозверненні.
У той же час в прес-службі Офісу президента повідомили, що Зеленський підписав відповідний указ.
“Відповідний указ Глава держави підписав за результатами робочої наради з питань, пов’язаних з катастрофою літака української авіакомпанії”, – сказано в повідомленні.
Пояснюється, що в день жалоби на будівлях повинні бути приспущені державні прапори, а також скасовуються розважальні заходи і вносяться зміни до програм теле- і радіопередач.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.
- У результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- Компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений строк.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що станом на вчорашній день не було передумов забороняти авіаперельоти в повітряному просторі Ірану.