Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити четвер, 9 січня, днем ​​жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака авіакомпанії МАУ, в результаті якої загинули 11 українців.

Про це він заявив у відеозверненні.

У той же час в прес-службі Офісу президента повідомили, що Зеленський підписав відповідний указ.

“Відповідний указ Глава держави підписав за результатами робочої наради з питань, пов’язаних з катастрофою літака української авіакомпанії”, – сказано в повідомленні.

Пояснюється, що в день жалоби на будівлях повинні бути приспущені державні прапори, а також скасовуються розважальні заходи і вносяться зміни до програм теле- і радіопередач.