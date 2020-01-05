Відповідно до звітів правозахисників, за час майже дев'ятирічної війни в Сирії було вбито близько 380 636 людей.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, в це число входять і загиблі цивільні особи, урядові солдати, повстанці й іноземні війська.

Під час війни в цілому загинули 66 620 урядових військовослужбовців, 51 594 проурядових бійців, 8 245 проурядових іноземців і 1682 бійця ліванського угруповання “Хезбола”.

Тим часом кількість цивільних осіб налічує 115 490 осіб. Загинули також 111 турецьких солдатів, 67 395 джихадистів і бойовиків “Ісламської держави”, 66 457 бойовиків-повстанців, 417 невідомих бійців і 2625 військовослужбовців-дезертирів.

Однак Обсерваторія заявила, що число загиблих з боку антитерористичної коаліції, очолюваної США, недоступне через вкрай жорстку політику в коаліції.