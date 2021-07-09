Про це розповідають #Букви.
Також у п’ятницю святкують:
- День Конституції Палау
- День Конституції в Австралії
- День людей похилого віку в Кірібаті
- День незалежності Південного Судану
- День податкової служби в Казахстані
- День посадки дерев в Камбоджі
- День провінції Нунавут в Канаді
- День співробітників органів дипломатичної служби Азербайджану
- Національний день цукрового печива в США
Цей день в історії:
1357 — король Карл IV заклав в Празі Карлов міст через Влтаву.
1686 — сім європейських держав створили Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція в Західній Європі.
1811 — велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.
1816 — Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.
1877 — перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.
1900 — Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).
1955 — заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).
1955 — знаменита рок-н-рольна пісня “Rock Around the Clock” (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті “Білбоард” .
1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрито пам’ятник Т. Г. Шевченку.
1972 — в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний)
2002 — Організація Африканської Єдності, об’єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.
2006 — Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.
2018 — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту “Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України”.
Яке сьогодні церковне свято:
9 липня відзначається день пам’яті святого Давида Солунського (Фессалонікійського), відлюдника.
Прикмети погоди:
- Якщо сьогодні йде дощ, значить, все літо буде дощовим
- Сонячна погода обіцяє хорошу погоду до осені
Іменини сьогодні святкують Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.