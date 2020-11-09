Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму, а також сьогодні День книги рекордів Гіннеса.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День української писемності та мови, День працівників культури і майстрів народної творчості, у США – Всесвітній день свободи, День “Сходіть у художній музей”, День м’ясного “хліба”, День чікенбургера, в Іспанії – Фестиваль оливок, у Німеччині – доленосний день, у Швейцарії, Німеччині, Австрії – День винахідника, у Болівії – День черепів, у Камбоджі – День Незалежності, в Азербайджані – День державного прапора.

Пам’ятні дати 9 листопада

1867 — в Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повернув державну влади Імператору.

1882 — в Єлисаветграді з п’єсою “Наталка-Полтавка” дебютував український театр Марка Кропивницького.

1907 — британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.

1918 — на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.

1918 — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат).

1938 — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію “Карпатська Січ”

1938 — у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв “Кришталева ніч”.

1947 — команда “Динамо” (Київ) перемогла “Харчовик” (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.

1956 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ “Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР”.

1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.

1962 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ.

1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.

1995 — Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.

1997 — в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

Яке сьогодні церковне свято

День преподобного Нестора Літописця та День української писемності та мови.

Народні прикмети і традиції

Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку – будуть опади.

Якщо на деревах іній – скоро буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.

Що не можна робити

Не можна ігнорувати близьких.

Заборонено лихословити сьогодні.

Не варто забувати про сімейний бюджет і витрачати кошти.

День ангела сьогодні у Нестора, Андрія, Марка.