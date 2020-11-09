Про це розповідають #Букви.
В Україні – День української писемності та мови, День працівників культури і майстрів народної творчості, у США – Всесвітній день свободи, День “Сходіть у художній музей”, День м’ясного “хліба”, День чікенбургера, в Іспанії – Фестиваль оливок, у Німеччині – доленосний день, у Швейцарії, Німеччині, Австрії – День винахідника, у Болівії – День черепів, у Камбоджі – День Незалежності, в Азербайджані – День державного прапора.
Пам’ятні дати 9 листопада
1867 — в Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повернув державну влади Імператору.
1882 — в Єлисаветграді з п’єсою “Наталка-Полтавка” дебютував український театр Марка Кропивницького.
1907 — британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.
1918 — на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.
1918 — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат).
1938 — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію “Карпатська Січ”
1938 — у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв “Кришталева ніч”.
1947 — команда “Динамо” (Київ) перемогла “Харчовик” (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.
1956 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ “Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР”.
1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.
1962 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ.
1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.
1995 — Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.
1997 — в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.
Яке сьогодні церковне свято
День преподобного Нестора Літописця та День української писемності та мови.
Народні прикмети і традиції
- Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку – будуть опади.
- Якщо на деревах іній – скоро буде мороз.
- Вранці туман – до відлиги.
- Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.
- Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.
Що не можна робити
- Не можна ігнорувати близьких.
- Заборонено лихословити сьогодні.
- Не варто забувати про сімейний бюджет і витрачати кошти.
День ангела сьогодні у Нестора, Андрія, Марка.