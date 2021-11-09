Про це повідомляють #Букви.
Нестор Літописець був ченцем Києво-Печерського монастиря, послідовником творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Автор літописів про князів Бориса і Гліба, Феодосія Печерського. Нестора вважають одним із авторів “Повісті минулих літ”.
Історія
Історія української мови починається від праслов’янської мовної єдності (до VI століття н. е.). Різні вчені по-різному трактують час виокремлення української мови з-поміж інших слов’янських. Тому і до сьогодні ведуться гострі суперечки як суто мовознавчого, так і політичного характеру.
Існування окремої української мови не було загально визнаним до початку XX століття.
Проте назву “українська мова” вживали, починаючи з XVI ст., на позначення мови українських земель Речі Посполитої.
Вважається, що українська мова є результатом інтеграції трьох діалектів праслов’янської мови – полянського, деревлянського та сіверянського. З погляду лексики найближчою до української є білоруська мова (84% спільної лексики), потім польська (70% спільної лексики) і словацька (68% спільної лексики).
Читайте також:
Нова мова Котляревського: як «Енеїда» змінила українське суспільство, імперську політику й перебіг історії
Українська мова у світі
Українська мова належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Число мовців налічує понад 45 мільйонів, більшість яких живе в Україні. Наша мова також поширена у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де проживають українці.
Українська є другою чи третьою слов’янською мовою за кількістю мовців (після російської та, можливо, польської) та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу.
Українська мова має державний статус, але зазіхання на неї з боку кремлівських можновладців та місцевих українофобів і русифікаторів не припиняються.
- 22 травня український Уряд схвалив нову редакцію Українського правопису, замінивши тим самим стару версію 1992 року. Пізніше Інститут мовознавства імені О. Потебні НАН України на своєму сайті опублікував повний текст документа. Всього в новій редакції налічується 282 сторінки, на яких докладно пояснюються головні зміни написання тих чи інших українських слів. #Букви розбиралися, зазнало чи суттєвих змін Український правопис.