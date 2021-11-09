Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. День встановлений указом президента від 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадськості – в день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця.

Про це повідомляють #Букви.

Нестор Літописець був ченцем Києво-Печерського монастиря, послідовником творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Автор літописів про князів Бориса і Гліба, Феодосія Печерського. Нестора вважають одним із авторів “Повісті минулих літ”.

Історія

Історія української мови починається від праслов’янської мовної єдності (до VI століття н. е.). Різні вчені по-різному трактують час виокремлення української мови з-поміж інших слов’янських. Тому і до сьогодні ведуться гострі суперечки як суто мовознавчого, так і політичного характеру.

Існування окремої української мови не було загально визнаним до початку XX століття.

Проте назву “українська мова” вживали, починаючи з XVI ст., на позначення мови українських земель Речі Посполитої.

Вважається, що українська мова є результатом інтеграції трьох діалектів праслов’янської мови – полянського, деревлянського та сіверянського. З погляду лексики найближчою до української є білоруська мова (84% спільної лексики), потім польська (70% спільної лексики) і словацька (68% спільної лексики).

Українська мова у світі

Українська мова належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Число мовців налічує понад 45 мільйонів, більшість яких живе в Україні. Наша мова також поширена у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де проживають українці.

Українська є другою чи третьою слов’янською мовою за кількістю мовців (після російської та, можливо, польської) та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу.

Українська мова має державний статус, але зазіхання на неї з боку кремлівських можновладців та місцевих українофобів і русифікаторів не припиняються.