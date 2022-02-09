9 лютого у світі відзначають День стоматолога і День піци. У 1648 році Богдана Хмельницького обрали гетьманом України, в 1895 році придумали волейбол, а в 1969 році відбувся перший політ літака Боїнг-747. В1893 році в паризькому Мулен Ружі відбувся перший у світі сеанс стриптизу, а арешт першої офіційної стриптизерки поліцією викликав заворушення у місті.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1667 — у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир’я між Річчю Посполитою та Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон з’явився по Дніпру)

1722 — у Петербурзі видано царський указ про висилку 20 тис. козаків на будівництво Ладозького та Донського каналів

1849 — на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку

1863 — американець Елансон Крейг запатентував вогнегасник

1893 — пройшов перший у світі сеанс стриптизу (Париж, Мулен Руж). Стриптизерку і заарештувала поліція, через що у місті почались заворушення

1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса

1904 — напад Японії на Порт-Артур та початок російсько-японської війни

1909 — у США прийняли перший закон про заборону наркотиків

1918 — війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п’ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної республіки Київ, загинули кілька тисяч людей

1918 — підписано Берестейський мирний договір, відповідно до якого Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою

1920 — Шпіцбергенський трактат визначив міжнародно-правовий статус архіпелагу Свальбард (Шпіцберген)

1923 — повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук’янівській в’язниці Києва

1929 — у Москві розпочався перший тиждень української літератури

1934 — сформований воєнно-політичний союз Балканська Антанта

1942 — у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М)

1943 — Вінстон Черчилль повідомив Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року

1955 — відкрився Римський метрополітен

1961 — The Beatles вперше виступили під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern

1969 — провів свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.

1964 — The Beatles вперше з’явилися в прямому ефірі американського телебачення (Шоу Еда Саллівана), де зібрали близько 74 млн телеглядачів

1972 — пройшов перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings

1991 — литовці проголосували за незалежність

1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground

2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.

2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців.

Сьогодні народились

1441 — Алішер Навої, узбецький поет і мислитель, а також видатний гуманіст середньовіччя Сходу

1737 — Томас Пейн, письменник і політичний філософ (Століття розуму)

1773 — Вільям Генрі Гаррісон, 9-й президент США

1815 — Мадрасо Федеріко, іспанський історичний живописець і портретист

1826 — Костянтин Трутовський, український живописець та графік

1846 — Вільгельм Майбах, німецький інженер, конструктор першого “Мерседеса”

1885 — Альбан Берг, австрійський композитор

1910 — Жак Моно, французький біохімік

1928 — Рінус Міхелс, видатний нідерландський футболіст та тренер, винахідник тотального футболу

1937 — Гільдегард Беренс, німецька оперна співачка, одна з найкращих вагнерівських сопрано

1942 — Керол Кляйн (Кінг), американська співачка та композитор

1943 — Джо Пеші, американський кіноактор (Один вдома, Смертельна зброя, Славні хлопці)

1945 — Міа Ферроу, американська акторка кіно та театру, колишня дружина Френка Сінатри та Вуді Аллена

1979 — Мена Суварі, голлівудська кіноакторка (Американський пиріг, Американська краса)

1081 — Том Хіддлстон, популярний англійський актор (Локі у кіновсесвіті MARVEL)​.

Православна церква 9 лютого вшановує пам’ять святителя Іоанна Златоуста (347-407), відомого своїми псалмами та проповідями. Недарма саме його вважали ідеалом проповідника.

Походив святитель Іоанн із заможної антиохійської родини. У дитинстві втратив батька. Його вихованням опікувалася мати Анфуса – справжня християнка. Іоанн від природи був надзвичайно обдарованим і ретельно розвивав свої здібності. Він навчався у знаменитого оратора Ліванія, який вважав його єдиним гідним наступником.

Традиції

Наші предки вважали, що Іоанн Златоуст є захисником тих людей, які опинилися на роздоріжжі або у відчаї. 9 лютого традиційно готували поминальну трапезу, яка включала в себе узвар, пиріжки з грибами або м’ясом, рисову кашу, капусту. Якщо погода була хорошою, частину страв несли на цвинтар, щоб залишити на могилах померлих родичів. А ще роздавали жебракам біля храму. Наші пращури вірили, що 9 лютого за допомогою тепла і вогню можна зцілити будь-які хвороби.

Прикмети дня

дивилися, який день: білий місяць означає, що скоро будуть холоди, а червоний — морози;

якщо пройшла хуртовина і намети мають закруглені верхи, значить урожай буде хорошим;

9 лютого хмари пливуть після вітру, буде сніг;

запітніло скло – до тепла.

Чого не можна робити

Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна пересаджувати рослини;

Не можна тримати вдома поламані речі;

Не можна брати та давати у борг.

Іменини: Іван, Дмитро, Петро.