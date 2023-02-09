9 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

9 лютого відзначають Міжнародний день стоматолога та Всесвітній день захисту морських ссавців і Всесвітній день китів. За церковним календарем сьогодні перенесення мощей Іоанна Златоуста.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день стоматолога: відзначення Дня стоматолога 9 лютого пов’язують зі Святою Аполлонією, яка 9 лютого 249 року прийняла мученицьку смерть. У 300 році Аполлонія була канонізована як свята мучениця.

Аполлонію, дочку видатного александрійського чиновника, що вірила в Христа піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зречення від християнства — жінці вирвали зуби і погрожували спалити живою. Аполлонія попросила її розв’язати і кинулася у вогонь. Страждання Аполлонії так вразили її сучасників і нащадків, що народилася легенда про те, що варто тільки вимовити ім’я Аполлонії, помолитися їй — і зубний біль вщухне.

Всесвітній день захисту морських ссавців і Всесвітній день китів: свято засновано у 1980 році в Мауї, Гаваї, в рамках проведеного Фестивалю, присвяченого горбатим китам.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Японія – День м’яса

Канада – День свободи їжі

Цього дня у світі:

1234 — Монгольське завоювання Китаю: монголи захопили Кайфен, столицю Династії Цзінь, і підкорили першу з трьох великих держав середньовічного Китаю

1263 — при Дауґавґриві (сучасна Латвія) литовське військо під командуванням князя Тренети розбило лівонських хрестоносців

1667 — у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир’я між Річчю Посполитою і Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон пройшов по Дніпру)

1722 — у Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тис. козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тис. козаків на будівництво Донського каналу.

1849 — на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку

1863 — американець Елансон Крейґ запатентував вогнегасник

1893 — прем’єра опери Дж. Верді “Фальстаф” (Мілан)

1893 — відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, “Мулен Руж”). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті.

1897 — в Російській імперії розпочався перший загальний перепис населення (126,4 млн осіб, з них 22,6 млн. українців)

1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса

1904 — напад Японії на Порт-Артур, початок російсько-японської війни; у Жовтому морі, поблизу порту Чемульпо, битва крейсера “Варяг” і канонерки “Кореєць” з японською ескадрою

1909 — у США прийняли перший закон про заборону наркотиків

1918 — війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п’ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної республіки Київ. Жертвами червоного терору в Києві стали кілька тисяч осіб

1918 — підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою

1920 — Шпіцбергенський трактат визначив міжнародно-правовий статус архіпелагу Свальбард (Шпіцберген)

1923 — повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук’янівській в’язниці Києва

1929 — у Москві розпочався перший тиждень української літератури

1931 — російський співак Ф. Шаляпін відсудив 10 тисяч франків у Радянського комерційного бюро в Парижі за піратське тиражування його пісень в СРСР

1934 — сформований воєнно-політичний союз Балканська Антанта

1942 — у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М)

1943 — Вінстон Черчилль повідомив Й. Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 р.

1951 — кінозірка Ґрета Ґарбо отримала американське громадянство

1955 — відкрився Римський метрополітен

1961 — The Beatles вперше виступили під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern

1969 — здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.

1964 — The Beatles вперше з’явилися в прямому ефірі американського телебачення (“Шоу Еда Саллівана”); шоу дивилися майже 74 млн телеглядачів

1972 — відбувся перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings

1991 — литовці проголосували за незалежність

1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground

2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30-ї бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.

2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців. Багато вбитих і поранених.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 9 лютого вшановує пам’ять Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе і добробут в сімейних стосунках. Іоанн Златоуст – захищає людей, які перебувають у розпачі.

Прикмети:

Дивилися, який сьогодні день: білий місяць означає, що скоро будуть холоди, а червоний — морози

Якщо пройшла хуртовина і замети мають закруглені верхи, значить урожай буде хорошим

9 лютого хмари пливуть після вітру – буде сніг

Запітніло скло – до тепла

Традиції:

Наші предки вважали, що Іоанн Златоуст є захисником тих людей, які опинилися на роздоріжжі або у відчаї.

9 лютого традиційно готували поминальну трапезу, яка включала в себе узвар, пиріжки з грибами або м’ясом, рисову кашу, капусту. Якщо погода була хорошою, частину страв несли на цвинтар, щоб залишити на могилах померлих родичів. А ще роздавали жебракам біля храму.

Наші предки вважали, що цього дня можна сильно наврочити, а тому намагалися обмежити коло спілкування.

Іменини цього дня святкують:

Іоанн, Петро, Дмитро, Іван.