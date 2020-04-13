Про це у Facebook написав мер Харкова Геннадій Кернес.

За його словами, міська влада планувала масштабне святкування 75-ї річниці перемоги.

“Ми готувалися до масової ходи “Полку безсмертної перемоги”, коли діти, онуки, а тепер вже і правнуки переможців у тій страшній війні з портретами своїх героїчних предків, пройшли б Сумською до Меморіалу, і там би вшанували пам’ять і тих, хто не повернувся з війни, і тих, хто приніс з її фронтів перемогу. А головне – ми б вклонилися ще живим свідкам всенародного подвигу тих закривавлених і обпалених років. Увечері 9-го травня на площі Свободи ми планували такий святковий концерт, масштаби і зірковість якого запам’яталися б харків’янам надовго”, – написав Кернес, зазначивши, що через коронавірус, швидше за все, не можна буде проводити масові заходи.

Тому Кернес закликав городян не відмовлятися від святкування і приєднатися до акції “Полк безсмертної перемоги” не виходячи з дому.

“Я закликаю вас 9-го травня, рівно о 12:00 вийти на балкони ваших квартир з фотографіями ваших дідів та прадідів і провести загальноміську хвилину мовчання, пам’яті і вдячності їхньому подвигу”, – зазначив мер Харкова.