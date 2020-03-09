У цей день, 9 березня 1814 року, в селі Моринці, що на Черкащині, народився великий український поет Тарас Шевченко.

#Букви розповідають історію великого українця.

Тарас Шевченко народився в сім’ї кріпаків поміщика Енгельгардта. Рано залишився сиротою.

Будучи кріпаком він навчався живопису.

У 1838 році його викупили з кріпацтва. Тарас Шевченко жив і працював в Петербурзі. Він був знайомий з Іваном Сошенком, з поетом Євгеном Гребінкою, Карлом Брюлловим та Василем Жуковським.

18 квітня 1840 року вийшов перший збірник віршів – “Кобзар”, який нині вважається літературним надбанням українського народу. У 1844 році Шевченко написав гостро політичну поему “Сон” ( “У всякого своя доля”).

До політичної поезії відноситься поема “І мертвим, і живим …”, яка зараз вивчається у школі. У 1845 році він написав відомий “Заповіт”.

Тарас Шевченко побував у засланні. Там він написав “Садок вишневий коло хати …”.

Також серед відомих поем Шевченка – “Наймичка”, “Кавказ”, “Катерина”, “Гайдамаки”.

Шевченко писав української та російською мовами.

Шевченко також відомий, як художник. Він автор понад 800 картин.

Цікаві факти

Поезію Тараса Шевченка переведено на більш ніж 100 мов.

Один з кратерів Меркурія носить ім’я Тараса Шевченка.

1384 пам’ятника Шевченку встановлено по всьому світу. Більшість – 1256 – на території України.

В Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.

500 м кв. – площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд Садовий, 30 і внесений до Книги рекордів України.

Найменше в світі видання “Кобзаря” розміром близько половини квадратного міліметра, що менше макового зернятка. Створив його український майстер Микола Сядристий.

Тарас Шевченко брав участь в діяльності Кирило-Мефодіївського братства, членів якого заарештували за антиімперську діяльність. Причетність поета не була доведена, тому в 1847 році він був відправлений на заслання.

Прожив Тарас Шевченко всього 47 років.

Варто зазначити, що Тараса Шевченка за життя Кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета.