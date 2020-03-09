#Букви розповідають історію великого українця.
Тарас Шевченко народився в сім’ї кріпаків поміщика Енгельгардта. Рано залишився сиротою.
Будучи кріпаком він навчався живопису.
У 1838 році його викупили з кріпацтва. Тарас Шевченко жив і працював в Петербурзі. Він був знайомий з Іваном Сошенком, з поетом Євгеном Гребінкою, Карлом Брюлловим та Василем Жуковським.
18 квітня 1840 року вийшов перший збірник віршів – “Кобзар”, який нині вважається літературним надбанням українського народу. У 1844 році Шевченко написав гостро політичну поему “Сон” ( “У всякого своя доля”).
До політичної поезії відноситься поема “І мертвим, і живим …”, яка зараз вивчається у школі. У 1845 році він написав відомий “Заповіт”.
Тарас Шевченко побував у засланні. Там він написав “Садок вишневий коло хати …”.
Також серед відомих поем Шевченка – “Наймичка”, “Кавказ”, “Катерина”, “Гайдамаки”.
Шевченко писав української та російською мовами.
Шевченко також відомий, як художник. Він автор понад 800 картин.
Цікаві факти
- Поезію Тараса Шевченка переведено на більш ніж 100 мов.
- Один з кратерів Меркурія носить ім’я Тараса Шевченка.
- 1384 пам’ятника Шевченку встановлено по всьому світу. Більшість – 1256 – на території України.
- В Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.
- 500 м кв. – площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд Садовий, 30 і внесений до Книги рекордів України.
- Найменше в світі видання “Кобзаря” розміром близько половини квадратного міліметра, що менше макового зернятка. Створив його український майстер Микола Сядристий.
- Тарас Шевченко брав участь в діяльності Кирило-Мефодіївського братства, членів якого заарештували за антиімперську діяльність. Причетність поета не була доведена, тому в 1847 році він був відправлений на заслання.
Прожив Тарас Шевченко всього 47 років.
Варто зазначити, що Тараса Шевченка за життя Кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета.